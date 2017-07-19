Inps: nel 2024 contributi versati da imprese salgono del 6% a 171,3 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Nel 2024 l'Inps ha registrato 1.672.637 imprese attive nel settore privato non agricolo e 15.719.018 posizioni lavorative medie annue, in aumento del 2,48% sull'anno precedente. Lo segnala l'Inps nell'Osservatorio sulle imprese del settore privato non agricolo aggiungendo che i contributi versati raggiungono 171,3 miliardi di euro, con una crescita superiore al 6%, un dato che riflette sia la resilienza delle imprese sia la tenuta del sistema previdenziale. Il Mezzogiorno, inoltre, registra incrementi particolarmente significativi, con Campania (+1,75%), Calabria (+1,18%) e Puglia (+1,09%) che mostrano "dinamiche espansive superiori alla media nazionale, segnale di un'energia economica che si consolida e si muove in direzione positiva".

Com-Cel

(RADIOCOR) 27-11-25 11:13:58 (0258) 5 NNNN