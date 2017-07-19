Inps: in 2026-2028 dismissioni immobiliari per 80 mln e 300 mln annui a Fondi

70% patrimonio da retrocessione immobili Scip 1 e 2 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - Nel triennio 2026-2028 Inps prevede dismissioni immobiliari per 80 milioni nel 2026 e 70 milioni negli anni successivi, oltre a conferimenti a fondi immobiliari per 300 milioni annui. Lo ha riferito il presidente Gabriele Fava in audizione alla commissione parlamentare di controllo sugli Enti gestori, aggiungendo che le cessioni prevedono il diritto di opzione per i conduttori con sconti significativi. Il patrimonio a reddito destinato alla valorizzazione e' costituito da 23 mila unita', residenziali, commerciali, uffici, box e terreni, di cui il 55% nel Lazio (in Lombardia 13,5%): il 70% proviene dalla retrocessione di immobili invenduti nelle cartolarizzazioni Scip 1 e 2. Il valore netto al 31 dicembre 2024 e' di 1,125 miliardi, il 49% e' costituito da unita' secondarie, permanenze e magazzini, il 55% risulta libero; il reddito operativo lordo e' aumentato da 54,5 milioni del 2022 a 66 nel 2024 e quello netto da 10,1 a 20,5 milioni, "tuttavia il rendimento finanziario risulta negativo, tenuto conto di Imu e costi gestione", ha detto Fava, precisando che la gestione e' esternalizzata a Romeo spa.

bab.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-01-26 09:23:24 (0189)IMM 5 NNNN