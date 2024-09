Innovazione: Calabro' ad Sparkasse, banche attente a sviluppo Noi Tech-Unibz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bolzano, 19 set - "L'importante sinergia tra Noi Tech Park Universita' di Bolzano con la creazione della nuova facolta' di ingegneria pone le premesse per un potenziale di sviluppo di cui potranno beneficiare tutte le grandi aziende dell'Alto Adige.

Anche le banche, e Sparkasse nello specifico, sono interessate a questo sviluppo. La nascita di una facolta' di ingegneria con specializzazioni all'avanguardia come questa cosi' ben inserita nel contesto di un parco scientifico che fa del vero e proprio trasferimento tecnologico al territorio non potra' che dare forza alla crescita della qualita' della ricerca applicata, delle risorse umane e all'economia dell'intero territorio nel suo complesso".

Cosi' Nicola Calabro', ad e direttore generale di Sparkasse a margine dell'inaugurazione della nuova facolta' di ingegneria della Libera Universita' di Bolzano.

"Gia' da 5 anni abbiamo messo in piedi un laboratorio, Ldv20, che si dedica proprio all'interazione tra le startup e il mondo dell'impresa - ha continuato Calabro'. - Per il forte legame con il mondo tecnologico che sempre di piu' coinvolge anche le banche vediamo questo battesimo come un'opportunita' di crescita anche per noi tanto piu' in un ambiente speciale come questo di Bolzano e del Noi tech Park. Un ambiente che statisticamente genera meno rischi di default per le startup che hanno qui una capacita' di resilienza molto piu' interessante che altrove".

