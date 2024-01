Iniziativa: obiettivo 50 assunzioni entro 2025 per sedi di Napoli e Roma

Advisor specializzato in consulenze su finanza e innovazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 gen - Con piu' di 50 assunzioni, su profili senior, middle e junior, entro il 2025 Iniziativa, punta ad amplificare il processo di crescita degli ultimi 3 anni e a creare una boutique italiana dei servizi di advisory per lo sviluppo delle imprese sartoriale e tagliata sulle specificita' delle aziende italiane. Le assunzioni - spiega un nota - andranno a potenziare il quartier generale di Napoli, la sede di Roma e gli altri uffici di Torino, Milano e Bruxelles. Dagli anni 70 Iniziativa agisce come financial advisor supportando anche i processi di pianificazione strategica e di attuazione della strategia, di riassetto finanziario e societario, di ottimizzazione e controllo della performance in primis finanziaria, con un focus specifico al mondo del middle market, ossatura portante del tessuto produttivo del paese.

