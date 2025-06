ING: tassi, yen e dollaro: le nuove coordinate della finanza globale - PAROLA AL MERCATO

di Simon Wiersma* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - L'inizio del 2025 ha segnato un momento cruciale per le politiche monetarie globali. Il Giappone ha compiuto un passo storico aumentando il tasso di interesse allo 0,5%, il livello piu' alto dal 2008, ponendo ufficialmente fine a un'era di tassi negativi. Allo stesso tempo, la Federal Reserve statunitense ha mantenuto i tassi tra il 4,25% e il 4,50%, lasciando aperta la porta a potenziali tagli nel corso dell'anno, anche se la probabilita' di una riduzione appare incerta.

Il Giappone verso una nuova fase economica L'aumento dei tassi da parte della Bank of Japan (BoJ) segna il passaggio dalla deflazione a un'inflazione moderata.

Questo cambiamento potrebbe rafforzare la redditivita' del settore bancario, stimolare gli investimenti delle famiglie in attivita' piu' rischiose e riflette una crescente fiducia nella sostenibilita' della ripresa economica giapponese.

Tuttavia, non mancano i rischi: un incremento del costo del debito potrebbe frenare i consumi interni e inasprire le condizioni finanziarie per le imprese, con effetti a catena sull'economia reale.

La Fed tra inflazione persistente e cautela Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha adottato un approccio attendista. L'inflazione vischiosa, la solidita' del mercato del lavoro e i rischi geopolitici stanno frenando i piani per un allentamento monetario. Se i tagli ai tassi venissero ulteriormente rinviati, i costi di finanziamento rimarrebbero elevati, con conseguenze potenzialmente negative sulla crescita economica e sulla performance dei mercati azionari. In questo contesto, gli investitori continuano a osservare con attenzione ogni dato macroeconomico e ogni comunicazione della Fed.

Impatti globali: Treasury USA e carry trade sotto pressione Con l'aumento dei rendimenti dei titoli di stato giapponesi cresce il rischio che gli investitori nipponici, storicamente tra i principali acquirenti di Treasury statunitensi, possano ridurre le loro esposizioni sul debito americano. Questo scenario potrebbe contribuire a un rialzo dei rendimenti negli Stati Uniti, restringere la liquidita' globale e accrescere la volatilita', soprattutto nei mercati emergenti fortemente esposti al finanziamento in dollari.

Il Giappone detiene una quota significativa del debito pubblico americano. Una vendita su larga scala di Treasury potrebbe non solo far aumentare i costi di finanziamento per Washington, ma anche destabilizzare i mercati obbligazionari globali, con un impatto diretto sul dollaro e sulla fiducia degli investitori internazionali nella sostenibilita' fiscale degli Stati Uniti.

Pressione fiscale e strategie di contenimento Il rialzo dei rendimenti implica per entrambi i Paesi un aumento del costo del servizio del debito. Per gestire questa crescente pressione, sia Tokyo che Washington potrebbero adottare strategie come limiti alla spesa pubblica, riforme fiscali mirate ed emissioni di titoli a lungo termine. Negli Stati Uniti, la legge di bilancio include gia' vincoli alla spesa discrezionale, ma saranno probabilmente necessarie riforme strutturali per garantire la sostenibilita' a lungo termine.

Il rischio del carry trade e lo spettro dell''Armageddon finanziario' Alcuni analisti hanno paventato il rischio di un 'Armageddon finanziario' dovuto all'aumento dei rendimenti giapponesi e al potenziale collasso del carry trade sullo yen. Sebbene queste preoccupazioni siano in parte esagerate, e' innegabile che un forte movimento dei tassi in Giappone possa generare turbolenze nei flussi di finanziamento globali e nel sentiment degli investitori, aumentando la volatilita' nei mercati piu' fragili.

Valute in movimento: yen in rafforzamento, dollaro in bilico Le divergenze tra le politiche monetarie della BoJ e della Fed stanno influenzando in modo significativo le rispettive valute. Lo yen si e' rafforzato a seguito del cambio di rotta della BoJ, mentre il dollaro mostra segnali di debolezza. Se il Giappone dovesse ulteriormente inasprire la politica monetaria, o se la Fed optasse per un taglio dei tassi, e' probabile che lo yen si rafforzi ancora, con effetti sulle bilance commerciali e sui flussi di capitale internazionali.

Opportunita' e rischi nei mercati: dove guardare nei prossimi mesi In un contesto segnato da volatilita' e incertezza, gli investitori devono muoversi con cautela. I settori piu' sensibili ai tassi di interesse, come quello immobiliare e il comparto tecnologico ad alta crescita, presentano rischi a breve termine, ma potrebbero beneficiare in caso di un allentamento monetario da parte delle banche centrali. I titoli finanziari, dal canto loro, continuano a beneficiare di una curva dei rendimenti piu' ripida.

La nostra Asset Allocation tattica mantiene una preferenza per i settori in crescita, come i servizi informatici e di comunicazione, che appaiono meglio posizionati in un contesto di rotazione settoriale guidata dal sentiment e dalla ricerca di qualita'.

