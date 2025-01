ING: taglio dei tassi Bce prossima settimana sembra scontato - PAROLA AL MERCATO

di Carsten Brzeski* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 gen - Contrariamente a quanto accaduto a dicembre, i preparativi per la riunione della Banca Centrale Europea della prossima settimana sono stati relativamente tranquilli, almeno in pubblico. Non ci sono state opinioni controverse sulle prossime mosse. Al contrario, sembra esserci un crescente consenso sulla necessita' di ulteriori tagli dei tassi. I commenti odierni (22 gennaio) della Presidente Christine Lagarde sembrano suggerire che un taglio dei tassi di 25 pb sia scontato e che il ciclo di allentamento continuera'.

Taglio dei tassi la prossima settimana nonostante l'aumento dell'inflazione Ricordiamo che i verbali della riunione della BCE di dicembre avevano gia' evidenziato un crescente orientamento all'allentamento da parte dell'Eurotower, basato sui dubbi relativi alle previsioni di crescita e sul crescente rischio di un'inflazione sottotono. Con pochi nuovi dati concreti pubblicati da allora, la BCE si trova attualmente di fronte a una versione "light' di stagflazione: continua lentezza dell'economia e accelerazione dell'inflazione. Tuttavia, la BCE sembra guardare oltre questa temporanea spinta inflazionistica e persino i falchi sembrano orientati a posizioni piu' accomodanti.

La ragione principale di cio' e' che le previsioni di dicembre utilizzavano un tasso terminale per l'inflazione inferiore al 2%. Per centrare le stime, la Banca dovra' tagliare i tassi per un totale di 100 pb. Se a cio' si aggiunge l'aumento dei rischi per la crescita dell'Eurozona derivanti dalle potenziali scelte di politica economica della nuova amministrazione statunitense, si comprende la posizione dei funzionari.

La riduzione dei tassi continuera' oltre la riunione della prossima settimana Il tasso d'interesse sui depositi, al 3%, e' ancora restrittivo, troppo per l'attuale stato di debolezza dell'economia dell'Eurozona. La recente impennata dei rendimenti obbligazionari ha inoltre peggiorato le condizioni finanziarie dell'area. Anche se alcuni sostengono che la politica monetaria puo' fare ben poco per risolvere i problemi strutturali, l'instabilita' politica e l'incertezza presenti in molti Paesi costringeranno la BCE a continuare a fare il lavoro pesante.

Inoltre, finche' si prevede che l'attuale pressione inflazionistica diminuira' nel corso dell'anno, e' probabile che l'Eurotower trascuri l'attuale fase di riaccensione. In passato l'Eutower e' stata lenta nell'affrontare una crescita dell'inflazione, e questo dissuadera' la BCE dall'adottare tassi ultra-bassi; al contempo, la volonta' di stare davanti alla curva resta una ragione convincente per riportare i tassi al livello di neutralita' il prima possibile.

Cio' significa che la BCE continuera' a tagliare i tassi.

Portarli almeno al limite superiore delle stime per il tasso d'interesse neutrale, cioe' al 2,5%, sembra un'idea ovvia.

Tuttavia, se l'economia dell'eurozona rimarra' piu' debole di quanto previsto da Francoforte a dicembre, tagliare ancora i tassi diventera' inevitabile.

*Global Head of Macro di ING "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

