Ing: record azionari, tecnologia e small cap guidano la corsa - PAROLA AL MERCATO

di Bob Homan * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Wall Street corre sull'onda dell'AI, ma le valutazioni hanno bisogno di tempo per stabilizzarsi.

Riteniamo che le valutazioni attuali riflettano perfettamente le aspettative di crescita (vale a dire: i prezzi delle azioni incorporano gia' aspettative molto ottimistiche sulla crescita futura). Bisogna pero' riconoscere che le aspettative sugli utili sono cosi' alte che anche piccole delusioni potrebbero avere un forte impatto. E considerando che negli Stati Uniti, per l'anno prossimo, e' prevista una crescita economica al di sotto del trend, sara' difficile vedere un aumento degli utili a doppia cifra. Per questo motivo, il mercato avra' bisogno di tempo per 'digerire' queste valutazioni e i rialzi azionari potrebbero procedere piu' lentamente rispetto alla crescita degli utili. Se cosi' non fosse, le valutazioni rischierebbero di diventare eccessive. E' bene ricordare, infine, che i mercati non si muovono mai in modo lineare: spesso corrono troppo in avanti, per poi ritracciare con correzioni improvvise.

Tecnologia e semiconduttori guidano il rally Continuiamo a ritenere che i titoli dei settori legati all'IT siano tra i piu' interessanti. La crescita degli utili e' solida, trainata dal boom dell'intelligenza artificiale, e ci aspettiamo che questa tendenza prosegua ancora per un po'.

Certo, le valutazioni sono elevate, ma, se confrontate con la crescita attesa del settore, non appaiono ancora eccessivamente tirate.

L'espansione del rally oltre i titoli mega-cap Anche il Russell 2000 ha toccato nuovi massimi, suggerendo che il rally si stia ampliando oltre i titoli tecnologici a mega-capitalizzazione. I principali indici, dominati da societa' tecnologiche, non traggono un beneficio significativo dai tagli dei tassi della Fed, poiche' queste aziende dispongono generalmente di molta liquidita' e non dipendono dai prestiti per i loro grandi investimenti legati all'IA. Al contrario, le societa' a bassa capitalizzazione tendono a fare maggiore affidamento sul finanziamento tramite debito, risultando quindi piu' sensibili ai tagli dei tassi che prevediamo per quest'anno e il prossimo. Inoltre, il Russell 2000 comprende un numero rilevante di banche regionali, che a loro volta beneficeranno di tassi piu' bassi. Nelle nostre strategie, manteniamo una posizione sovrappesata sia nei grandi titoli tecnologici sia nelle small cap. Di conseguenza, siamo sottopesati su alcune societa' mid e large cap.

Outlook azionario: scenario favorevole ma con possibili correzioni Lo scenario economico appare relativamente favorevole.

Nonostante i dazi statunitensi, l'economia sta tenendo piuttosto bene. Lo stesso vale per il quadro dei tassi di interesse: non sono eccessivamente elevati e ci attendiamo ulteriori tagli, soprattutto negli Stati Uniti. Restano quindi le valutazioni, che al momento sono elevate. Una correzione di mercato potrebbe verificarsi se gli utili deludessero. Correzioni che seguono un forte rally sono salutari e, sebbene possano non piacere agli investitori, non rappresentano un motivo di preoccupazione nel lungo periodo.

* Chief Investment Officer di Ing "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

