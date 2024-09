Ing: probabile nuovo taglio tassi Bce a dicembre - PAROLA AL MERCATO

di Carsten Brzeski * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - La Bce ha effettuato giovedi' l'atteso taglio dei tassi e ha tenuto aperta la porta a ulteriori riduzioni dei tassi. La tempistica di queste, tuttavia, e' ancora incerta.

Nella conferenza stampa di ieri, la Presidente Christine Lagarde non ha fornito ulteriori indicazioni sul percorso futuro della Bce, oltre a sottolineare l'approccio basato sulle riunioni o dipendente dai dati. E' chiaro che dalla prospettiva dell'Eurotower, la comunicazione fatta alla riunione di luglio ha funzionato perfettamente. Resta da vedere se cio' sia dovuto alla comunicazione in se' o semplicemente al fatto che i mercati in estate erano piu' interessati alla Federal Reserve che alla BCE. Date le incertezze ancora elevate, l'Eurotower vorra' probabilmente poter basarsi su qualcosa di concreto quando prendera' la prossima decisione sui tassi. E per quanto a volte siano controverse, le proiezioni macroeconomiche dello staff sono la cosa migliore a cui aggrapparsi. Pertanto, il prossimo taglio dei tassi sembra probabile a dicembre, non a ottobre, anche perche' non ci saranno molti dati importanti da qui alla prossima riunione. Anche l'osservazione di Lagarde, secondo cui il percorso dei tassi e' 'abbastanza ovvio', indica che un altro taglio e' in arrivo.

Se guardiamo alla Bce e valutiamo l'andamento dell'economia dell'eurozona nei prossimi mesi, ci aspettiamo che l'Eurotower finira' per accelerare il ritmo di ulteriori tagli dei tassi. Non quest'anno, ma il prossimo. Perche' non quest'anno? Perche' attualmente le trattative salariali tedesche e le crescenti aspettative sui prezzi indicano ancora una certa vischiosita' dell'inflazione. E dato che i precedenti della Bce nel prevedere l'inflazione in salita sono piuttosto deboli, l'Istituto centrale vorra' essere del tutto sicuro prima di impegnarsi in tagli dei tassi piu' aggressivi.

L'indebolimento delle prospettive di crescita dell'eurozona dovrebbe essere il fattore scatenante di un'azione piu' aggressiva sui tassi. Gia' a luglio la Bce aveva spostato la valutazione del rischio sulle prospettive di crescita a 'inclinata al ribasso'. Dato che le previsioni dell'Eurotower hanno strutturalmente sovrastimato i tempi e la forza dell'economia dell'eurozona, sembra solo questione di tempo prima che le prospettive di crescita piu' fosche si traducano in tagli dei tassi piu' aggressivi. L'atterraggio morbido negli Stati Uniti e l'impatto sull'eurozona potrebbero essere la causa scatenante. Nel complesso, la Bce non si e' limitata a tagliare i tassi oggi, ma ha tenuto aperta la porta a ulteriori tagli dei tassi in futuro. C'e' il rischio che le previsioni di crescita della Bce per l'Eurozona siano ancora troppo ottimistiche e che alla fine l'Eurotower debba tagliare i tassi in modo piu' aggressivo.

* Global Head of Macro di Ing "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

