Ing: passi fermi per la Fed, ma i mercati guardano gia' a settembre - PAROLA AL MERCATO

di James Knightley* e Chris Turner* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 ago - Decisione combattuta, ma la Fed ha mantenuto invariata la politica monetaria. I mercati si aspettano ancora che a un certo punto la inasprira', ma viste le prospettive di inflazione e occupazione, a settembre nulla e' garantito. Noi ci aspettiamo che la Fed manterra' la politica monetaria invariata almeno fino al 2027.

La Fed mantiene il tasso di riferimento tra il 3,5% e il 3,75% La Federal Reserve ha lasciato invariata la politica monetaria, mantenendo l'intervallo obiettivo per il tasso sui Fed funds tra il 3,5% e il 3,75%. Tre membri del FOMC erano in disaccordo: Beth Hammack (Fed di Cleveland), Neel Kashkari (Fed di Minneapolis) e Lorrie Logan (Fed di Dallas), favorevoli a un aumento immediato dei tassi di 25 punti base.

Ricordiamo che erano gli stessi tre che, durante la riunione del FOMC di aprile, avevano auspicato che la Fed abbandonasse il suo "orientamento accomodante". Prima della riunione di luglio, i mercati prezzavano una probabilita' leggermente superiore a un terzo di un aumento di 25 punti base, mentre il sondaggio di Bloomberg indicava che solo 2 economisti su 104 intervistati si aspettavano un rialzo. La reazione immediata del mercato e' stata un irripidimento della curva dei rendimenti: con i rendimenti dei titoli a 2 anni in lieve calo e quelli a 10 anni in leggero aumento, mentre il dollaro si e' leggermente indebolito. I future sui tassi di interesse della Fed per settembre, che prima della decisione prevedevano un aumento cumulativo di 26 punti base, ora indicano un aumento di 18 punti base.

Come gia' accaduto il mese scorso, il comunicato stampa di accompagnamento e' risultato molto piu' breve rispetto a quelli pubblicati sotto la guida di Jerome Powell, attestandosi a circa la meta' delle 320 parole di media registrate nelle ultime due riunioni presiedute da Powell.

Non c'era nulla di nuovo, con il riconoscimento di un'attivita' "solida" e di un'inflazione "elevata", unitamente all'impegno per la stabilita' dei prezzi. In merito alla conferenza stampa, Kevin Warsh ha affermato di aver assistito al "sano litigio di famiglia" che desiderava, ma alla fine il comitato ha optato "ad ampia maggioranza" per la stabilita'. Ha riconosciuto l'aumento dei rendimenti obbligazionari nominali e reali, il che potrebbe essere interpretato come un'indicazione che il mercato potrebbe aver contribuito in parte a tale risultato. Ciononostante, se l'inflazione non dovesse rallentare, un aumento dei tassi da parte della Fed potrebbe essere parte della soluzione: "non esiteremo ad agire".

Perche' avrebbero potuto aumentare i tassi e perche' non l'hanno fatto La decisione odierna e' stata la piu' incerta degli ultimi anni. La logica alla base di un aumento dei tassi odierno puo' essere riassunta nel fatto che la Fed non raggiunge l'obiettivo di inflazione per cinque anni e, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, i prezzi elevati del petrolio in un contesto di mercato del lavoro ristretto significano che l'inflazione potrebbe rimanere alta piu' a lungo. Il dot plot mediano che risulta dalle proiezioni economiche di giugno prevedeva un solo aumento per il 2026 e, con il mercato che scontava completamente un movimento di 25 punti base entro la fine dell'anno, la domanda sarebbe: perche' aspettare? Un eventuale aumento potrebbe anche essere visto come una dichiarazione d'intenti da parte del nuovo presidente che confermerebbe cosi' l'impegno della Fed per la stabilita' dei prezzi, contribuendo ad ancorare la parte a lungo termine della curva dei rendimenti dei Treasury.

Le argomentazioni contrarie, e il motivo per cui ci aspettavamo un esito senza variazioni, erano che, dopo aver votato a giugno per mantenere i tassi invariati, i dati successivi non avevano certo rafforzato la tesi a favore di un aumento. La fiducia dei consumatori e' debole, i dati sull'occupazione di giugno sono risultati inferiori alla meta' di quanto previsto, con sostanziali revisioni al ribasso rispetto ai due mesi precedenti, e i dati sull'inflazione sono stati certamente piu' favorevoli del previsto, con i prezzi generali in calo dello 0,4% su base mensile e l'inflazione di base invariata. Le condizioni finanziarie si sono inasprite, con il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni in rialzo di 15 punti base; il dollaro risultato piu' forte dello 0,5% rispetto al paniere delle principali valute ponderato per gli scambi; e l'S&P 500 in calo dell'1%; mentre il NASDAQ ha perso il 5,5%. Nove membri del FOMC potrebbero ritenere necessario un aumento dei tassi quest'anno, ma di questi nove c'e' il forte sospetto che cinque o addirittura sei non abbiano votato effettivamente quest'anno. Inoltre, altri nove ritengono che non sara' necessario aumentare i tassi ed e' proprio in questo senso che hanno votato il 29 luglio.

*economiste.

Red-

(RADIOCOR) 01-08-26 13:40:25 (0257) 5 NNNN