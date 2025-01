Ing: Germania, a meno di un mese dal voto fari puntati sulle difficolta' economiche - PAROLA AL MERCATO

di Carsten Brzeski* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Per decenni, la politica e le elezioni tedesche hanno incarnato l'idea di stabilita', spesso descritta addirittura come "noiosa". Pochi partiti in parlamento, maggioranze chiare e coalizioni bipartitiche hanno garantito stabilita' politica ed economica, rendendo la Germania un'ancora cruciale per l'Europa intera. Tuttavia, con la fine dell'era Merkel, la Germania ha perso questo punto di forza unico. La prima coalizione di governo di sempre composta da tre partiti e' crollata dopo tre anni e il 23 febbraio il Paese andra' al voto.

Un tema cruciale della campagna elettorale e' lo stato disastroso dell'economia tedesca. Proprio la settimana scorsa si e' diffusa la notizia che l'economia si e' contratta nel 2024 per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, i problemi economici esistono da piu' tempo. Infatti, l'economia ha attualmente le stesse dimensioni che aveva all'inizio del 2020, segnando cinque anni di stagnazione de facto. Abbiamo discusso spesso le ragioni di questa stagnazione. In breve, una combinazione di venti contrari ciclici e strutturali ha paralizzato l'economia. Mentre i venti contrari ciclici, come l'alta inflazione, gli elevati tassi di interesse, gli alti livelli di scorte o persino l'elevata incertezza politica, possono svanire piuttosto rapidamente, i problemi strutturali rimangono. La Germania ha iniziato a rendersi conto che il vecchio modello macroeconomico di energia a basso costo e di grandi mercati di esportazione facilmente accessibili non funziona piu'. Dieci anni di investimenti insufficienti, il deterioramento della competitivita' e il passaggio della Cina da destinazione di esportazione a feroce concorrente industriale hanno avuto e continueranno ad avere ripercussioni sull'economia tedesca.

I tre problemi strutturali piu' urgenti della Germania A circa un mese dalle elezioni, diamo un'occhiata piu' da vicino ai problemi strutturali della Germania. L'elenco e' lungo, ma per non complicare le cose ci concentreremo sulle basi del modello macroeconomico tedesco: energia, Cina e competitivita'.

L'energia Prima dell'invasione russa dell'Ucraina, i prezzi e la fornitura di energia non erano mai stati una preoccupazione per l'industria tedesca. L'energia a basso costo era un dato di fatto. In un Paese che non dispone di materie prime, ad eccezione del carbone, le importazioni di energia possono diventare cruciali, soprattutto nell'ambito della transizione verde.

Contrariamente a quanto si crede, nel 2002 la Germania ha deciso di eliminare gradualmente l'energia nucleare in un periodo di circa 30 anni. Le prime centrali nucleari sono state chiuse nel 2003 e nel 2005. Nel 2010, questo periodo di transizione e' stato prolungato, ma con la catastrofe di Fukushima, il governo tedesco ha accelerato la decisione di eliminare gradualmente l'energia nucleare, chiudendo quasi immediatamente molte centrali, mentre la chiusura delle altre fu pianificata entro il 2023. Di conseguenza, la quota del nucleare nel mix energetico tedesco e' diminuita rapidamente, passando da circa il 20% a zero, mentre la quota delle rinnovabili e' aumentata dal 20% a oltre il 60%. Allo stesso tempo, pero', le importazioni di gas dalla Russia sono rimaste una fonte importante per facilitare la transizione.

Fino all'invasione russa dell'Ucraina, i prezzi e le forniture di energia non erano affatto un problema per l'industria. Prezzi bassi e forniture stabili erano semplicemente un dato di fatto. Nel 2019, la Germania aveva ancora uno dei prezzi dell'elettricita' piu' bassi dell'UE, molto piu' bassi, ad esempio, di quelli della Francia e a livelli simili a quelli degli Stati Uniti. Nel 2023, i prezzi dell'elettricita' in Germania erano tre volte superiori a quelli del 2019, due volte superiori a quelli di Francia e Cina e tre volte superiori a quelli degli Stati Uniti.

Una nota positiva e' che la Germania ha anticipato la transizione verde ed e' in anticipo rispetto a molti altri Paesi industriali. Tuttavia, una nota piu' negativa e' che i costi elevati, il flusso ancora instabile di energia rinnovabile e gli alti costi di importazione del gas per colmare qualsiasi interruzione della fornitura di energia rinnovabile hanno minato in modo significativo le fondamenta industriali del Paese. Questo problema sara' probabilmente aggravato dall'aumento della domanda di energia dovuta all'uso e all'applicazione dell'intelligenza artificiale e di altri servizi web.

La Cina All'inizio degli anni 2000, la Cina e' stata la salvezza dell'economia tedesca; ora e' la peggiore minaccia. La rapida crescita della Cina, accelerata dall'ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha portato un enorme appetito per i prodotti industriali 'Made in Germany'.

Sebbene molti tedeschi ringrazino ancora l'ex cancelliere Gerhard Schroder per le sue riforme strutturali nei primi anni 2000, il ruolo della Cina e' stato almeno altrettanto importante, se non di piu', per il ritorno della Germania come potenza economica. Mentre le esportazioni tedesche verso il resto del mondo sono raddoppiate negli ultimi vent'anni, quelle verso la Cina sono aumentate di otto volte.

