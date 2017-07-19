Ing: consumatori europei non consumano, ma ora investono di piu' - PAROLA AL MERCATO

di Marieke Blom* e Amrita Naik Nimbalkar* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Le famiglie dell'Eurozona continuano a frenare la crescita economica.

Tuttavia, un graduale spostamento dai depositi bancari verso i prodotti di investimento potrebbe gettare le basi per consumi e domanda interna piu' robusti negli anni a venire.

Problema: il tasso di risparmio scende leggermente, ma resta comunque ben al di sopra dei livelli storici L'Europa ha ancora un problema di consumi. Sebbene la spesa delle famiglie sia aumentata modestamente negli ultimi trimestri, gli europei continuano a risparmiare una quota molto maggiore del loro reddito rispetto a prima della pandemia, limitando cosi' uno dei piu' importanti motori della crescita economica.

Nel primo trimestre del 2026, per ogni 100 euro di reddito disponibile, gli europei hanno speso 85,74 euro in beni e servizi, un dato in leggero aumento rispetto agli 85,70 euro del quarto trimestre del 2025. L'incremento e' stato leggermente piu' marcato rispetto ai due anni precedenti. Tra fine 2023 e meta' 2025, la quota di reddito destinata a beni e servizi si e' attestata intorno agli 85 euro.

Tuttavia, l'attuale tasso di risparmio lordo del 14,26% (ovvero la quota di reddito disponibile non spesa in beni e servizi) rimane ben al di sopra dei livelli pre-Covid. Nei cinque anni precedenti la pandemia, questo rapporto si e' mantenuto stabile al 12,5%. In altre parole, le famiglie spendevano in beni e servizi circa 87,50 euro ogni 100 euro di reddito.

Negli Stati Uniti, al contrario, il tasso di risparmio lordo si attesta al 10,2% (4 trimestre 2025) ed e' diminuito rispetto ai livelli pre-Covid. I consumi delle famiglie continuano a fornire un sostegno relativamente forte all'economia statunitense, grazie alla solida domanda di beni e servizi. Le famiglie europee rimangono piu' prudenti, con un livello di risparmio piu' elevato che frena i consumi.

L'effetto: Se le persone non spendono l'economia rallenta I minori consumi delle famiglie pesano sulla crescita, sia rispetto ai livelli storici, sia, ancor di piu', rispetto agli Stati Uniti. Per anni, una graduale normalizzazione del tasso di risparmio verso i livelli pre-Covid e' stata vista come una potenziale fonte di sostegno alla crescita europea.

Finora, si sono registrati pochi progressi significativi.

In Europa, la spesa delle famiglie rappresenta in genere poco piu' del 50% del PIL. Se il tasso di risparmio dovesse scendere dai livelli del primo trimestre al 12,5%, si verificherebbe un aumento della domanda di beni e servizi pari a circa l'1% del PIL. Se il tasso di risparmio fosse simile a quello degli USA, l'aumento della domanda sarebbe pari a circa il 2% del PIL.

Sorpresa: le famiglie piu' anziane temono l'erosione del loro patrimonio A dicembre abbiamo analizzato i fattori che hanno determinato questo cambiamento a partire dal Covid. Abbiamo riscontrato un notevole aumento della percentuale di persone che affermano che "ora e' un buon momento per risparmiare" rispetto al 2019. A prima vista sembra controintuitivo.

Dopotutto, gli ultimi quattro anni sono stati caratterizzati da un'inflazione elevata e LA la teoria economica convenzionale suggerisce che l'aumento dei prezzi riduca i tassi di interesse reali, stimoli i consumi e diminuisca gli incentivi al risparmio. Tuttavia, una recente ricerca della Banca d'Inghilterra suggerisce che la riduzione dell'incertezza sull'inflazione, fortemente correlata a una minore inflazione attesa, porta a una maggiore spesa programmata e a un minore risparmio mensile.

Condividiamo un punto di vista simile, ma sottolineiamo il ruolo della ricchezza. Abbiamo riscontrato che il valore reale della ricchezza delle famiglie in Europa e' diminuito drasticamente tra il 2021 e il 2023, in concomitanza con il picco dell'inflazione. Un andamento simile si e' verificato negli Stati Uniti. Tuttavia, l'impatto e' stato in parte attenuato dalle maggiori valutazioni azionarie, che hanno permesso alla ricchezza finanziaria di riprendersi piu' rapidamente nonostante un tasso di risparmio inferiore.

Abbiamo inoltre riscontrato che l'aumento della percentuale di persone che affermano "ora e' un buon momento per risparmiare" rispetto al 2019 e' stato particolarmente pronunciato tra gli over 50. Questa fascia d'eta' ha accumulato la maggior parte della ricchezza, risultando quindi piu' esposta all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione. Allo stesso tempo, le persone anziane tendono ad avere aspettative di inflazione significativamente piu' elevate rispetto ai giovani. Le famiglie che percepiscono un'erosione del proprio patrimonio e si aspettano che cio' continui (anche piu' gravemente) in futuro potrebbero tentare di ricostituire le riserve finanziarie posticipando i consumi. Pertanto, continuiamo a considerare l'erosione della ricchezza come una spiegazione plausibile per tassi di risparmio piu' elevati. Vediamo cosa e' cambiato da allora.

*eoconomista.

Red-

(RADIOCOR) 19-07-26 13:01:29 (0241) 5 NNNN