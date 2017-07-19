Ing: Bce, tassi fermi nella riunione del 18 dicembre, ma futuro incerto - PAROLA AL MERCATO

di Carsten Brzeski * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - Ci aspettiamo che la Bce tenga i tassi invariati nella riunione del 18 dicembre. Sara' un meeting scoppiettante: ci sono opinioni divergenti su cosa accadra' in futuro e su una nuova tornata di previsioni.

Nella riunione della Bce del 18 dicembre, alcuni potrebbero pensare di trovarsi davanti a una cena di Natale con la propria famiglia. Conversazioni stimolanti, a tratti controverse, senza che si debba necessariamente arrivare ai litigi. Come i regali sotto l'albero di Natale, l'ultima tornata di proiezioni della Bce sara' attesa con grandi aspettative da tutti i membri della Banca Centrale Europea.

Alcuni saranno piu' contenti di altri, mentre c'e' chi potrebbe potrebbero persino ignorarla.

Bce, gli sviluppi dall'ultima riunione suggeriscono tassi invariati Lasciamo da parte per un momento i parallelismi con il Natale. Dalla riunione di ottobre della Bce, i dati in arrivo hanno contribuito ben poco a giustificare una modifica dei tassi il 18 dicembre. Sebbene la crescita del Pil nel terzo trimestre sia stata chiaramente piu' forte di quanto previsto dalla Bce, anche gli indicatori del sentiment indicano una continua resilienza. Allo stesso tempo, i fondamentali dell'economia dell'Eurozona non sono cambiati. I dazi statunitensi gravano ancora sulle esportazioni, gli investimenti sono frenati dall'incertezza e la crescita nel 2026 rimane fortemente dipendente dagli stimoli fiscali tedeschi. L'inflazione e' risultata leggermente superiore alle aspettative, ma il ritardo nell'attuazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (ETS2) dovrebbe spingere l'inflazione attesa di circa 0,2 punti percentuali dal 2027 al 2028.

Di conseguenza, ci sono ben poche ragioni per cui la Bce debba modificare la sua attuale posizione di politica monetaria, confermando ancora una volta di trovarsi in una "buona posizione".

E' improbabile che una nuova tornata di proiezioni rifletta i rischi al rialzo di Schnabel per crescita e inflazione Una nuova tornata di proiezioni della Bce sara' un elemento importante della riunione del 18 dicembre. Sebbene Isabel Schnabel, una dei falchi del consiglio della Bce, abbia affermato nella seconda settimana di dicembre che, rispetto a settembre, i rischi per crescita e inflazione sono orientati al rialzo, dubitiamo che cio' si riflettera' nelle proiezioni dell'Eurotower. Al contrario, sembra molto improbabile che la banca centrale possa modificare la traiettoria di crescita a lungo termine, attualmente fissata allo 0,3% su base trimestrale nel 2026 e nel 2027. Per quanto riguarda l'inflazione, le previsioni per il 2026 potrebbero essere cresciute lievemente (rispetto all'1,7% su base annua previsto a settembre), mentre quelle per il 2027 dovrebbero essere riviste al ribasso a causa del ritardo nell'attuazione dell'ETS2. Tuttavia, con le previsioni di inflazione per il 2026 e il 2027 chiaramente inferiori al 2%, e' difficile quantificare i rischi al rialzo.

* Global Head of Macro di Ing red-.

