Ing: banche centrali, la previsione su Fed, BCE, BoE e BoJ di settembre 2026 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - Banca d'Inghilterra: inflazione nei ranghi e tassi fermi Riteniamo che la soglia per un aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra sia ancora relativamente alta. I mercati scontano tre aumenti entro la prossima estate. Nel frattempo, tre dei nove membri del comitato hanno votato a favore di un aumento a luglio, mentre i restanti sei sembrano saldamente schierati a favore del mantenimento dei tassi attuali. E' significativo che Claire Lombardelli, colei che piu' degli altri sembrerebbe vicina al gruppo dei falchi, abbia affermato che tenere i tassi invariati nell'ultima riunione e' stata una decisione facile da prendere. I funzionari hanno precedentemente fissato un limite al 4% di inflazione, che secondo la Banca ha storicamente maggiori probabilita' di innescare "effetti di secondo ordine". Anche dopo il recente aumento dei prezzi del gas naturale, prevediamo che l'inflazione raggiungera' brevemente un picco del 3,5% il prossimo inverno. Si tratta di un valore inferiore al picco registrato nel 2022, periodo in cui la Banca stava ancora attivamente riducendo i tassi. A meno che il governo non vari misure di bilancio fortemente espansive nel budget di ottobre, ci aspettiamo due tagli dei tassi nel 2027.

Banca del Giappone: rialzo di 25pb a settembre Sembra che la Banca del Giappone aumentera' i tassi di interesse di 25 punti base a settembre, portando il tasso di riferimento all'1,25%. La maggior parte degli analisti della BoJ ritiene che il tasso di riferimento neutrale si attesti intorno al 2,00% e prevede che l'inflazione si mantenga stabilmente al di sopra del 2% nell'arco temporale considerato. Il grande interrogativo per il mercato e' se l'aumento di settembre rappresenti un'accelerazione del ciclo di inasprimento monetario o semplicemente una sorta di scambio di favori per il sostegno che il Tesoro statunitense ha dato allo yen a fine luglio. Il nostro scenario di base prevede due ulteriori aumenti a gennaio e aprile del prossimo anno, con la BoJ che preferisce anticipare l'inasprimento prima dell'avvio del taglio della tassa sui consumi previsto per aprile. Successivamente, l'impatto di un aumento monetario in un momento di calo dell'inflazione generale diventa sarebbe piu' difficile da giustificare. Tuttavia, un inasprimento di 75 punti base nei prossimi sei mesi e' tutt'altro che scontato. Il governo rimane pienamente impegnato nella sua agenda a favore della crescita e sara' cauto nell'inasprire eccessivamente la politica monetaria in tempi brevi.

*economisti Ing "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 07-09-26 16:37:31 (0381) 5 NNNN