Infrastrutture: Salini, a Riyad fatta metro che in Ue avrebbe richiesto 25 anni

"Nel Golfo bisogna superare le fragilita' del sistema" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - "La linea metro che abbiamo costruito a Riyad ha cambiato i trasporti" nel Paese. "In Europa per fare le stesse infrastrutture ci vogliono 25 anni, sono fuori dal ciclo di vita di una singola generazione. A Riyad ci vuole un tempo sufficiente, ma poi viene presa una decisione. Avere una visione e le persone per realizzarlo sono gli elementi piu' essenziali". Lo ha detto l'ad di Webuild, Pietro Salini, intervenendo al Fii Priority Summit, ricordando che la sua impresa lavora "in 52 Paesi, ha circa 70 miliardi di dollari di contratti in esecuzione, 15,5 miliardi di entrate, 90mila collaboratori in tutto il mondo".

"La prima cosa che cattura quando si vede Riyad - ha aggiunto - e' la velocita' con cui e' cambiata. Abbiamo davanti a noi clienti che vogliono investire sul futuro, ma come qualsiasi generale senza esercito non puo' vincere la battaglia, queste persone con i soldi non possono fare investimenti se nessuno costruisce".

Secondo Salini, affinche' le aziende lavorino nel Golfo e' necessario superare "le fragilita' del sistema sulle questioni essenziali" come "l'acqua e l'energia", oltre alla sicurezza: "un aspetto che suggerirei oggi e' di investire nelle ridondanze e nella resilienza del sistema".

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