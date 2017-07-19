Infrastrutture: a Eteria-Cimolai lotto lavori stradali in Calabria per 397 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - Il Consorzio Eteria (Vianini Lavori, Itinera, Icop), insieme a Cimolai, si e' aggiudicato un lotto di lavori stradali in Calabria per un valore di gara di oltre 397 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota. L'intervento affidato da Anas riguarda in particolare l'adeguamento stradale in provincia di Cosenza dallo svincolo della statale da Corigliano Ovest a Sibari, lungo un tracciato di circa 16 chilometri che includera' la realizzazione di 15 viadotti e 2 cavalcavia. La durata dell'intervento e' stimata in circa tre anni e mezzo dall'inizio dei lavori (1.375 giorni), Nell'ambito di questo progetto e' prevista la realizzazione di una nuova bretella di collegamento in corrispondenza dello svincolo di Corigliano Ovest che interessa sia la direttrice a monte che quella a mare, consentendo cosi' di riconnettere il centro abitato, la SS106 esistente ed il porto marittimo, ora inserito in un vasto piano di sviluppo e potenziamento regionale delle autorita' portuali.

Nell'affidamento - conclude la nota - e' compresa la progettazione e l'esecuzione dei lavori, e dei servizi di monitoraggio ambientale ante e in corso d'opera, di monitoraggio geotecnico e strutturale ante e in corso d'opera e di bonifica ordigni bellici.

L'intervento rappresenta un importante tassello del piu' vasto progetto di opere di costruzione e ammodernamento della strada statale 106 'Jonica', principale asse della dorsale ionica Taranto-Reggio Calabria.

