Infocert (Tinexta): l'ad Cattaneo, pronti ad altre intese su passaporto vaccinale

Prepara acquisizioni fuori dall'Italia come in Francia e UK (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - InfoCert, societa' del gruppo quotato Tinexta che offre, tra l'altro, soluzioni di firma digitale, si prepara alla sfida del passaporto vaccinale. E, dopo aver stretto un accordo con la Regione Lazio, studia altre intese, con altre Regioni e anche con una provincia autonoma. In attesa, spiega l'amministratore delegato Danilo Cattaneo, che arrivi tra qualche settimana lo standard europeo definitivo. Il sistema messo a punto dall'azienda, aggiunge nell'intervista a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School), e' a prova di contraffazione visto che "anche cambiando un solo bit, anche mutando un solo carattere del documento ne sarebbe evidente la falsita'".

InfoCert propone questo modello per evitare il mercato dei falsi, particolarmente in auge in Gran Bretagna. Alla luce della domanda crescente di digitalizzazione, da parte di imprese e Pa, InfoCert, che aveva registrato una crescita del fatturato dell'11-12% nel 2019, prepara nuove acquisizioni fuori dall'Italia, come in Francia e UK. L'obiettivo, spiega Cattaneo, "e' seguire i nostri clienti piu' grandi in tutte le regioni europee".

