Inflazione: per 69% operatori sara' elevata a lungo (Assiom Forex)

Sondaggio, banche centrali dovranno essere prudenti e vigili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - L'inflazione rimarra' elevata, e superiore agli obiettivi delle banche centrali, per un periodo prolungato. E' quanto sostiene il 69% degli operatori Assiom Forex, interpellati a luglio nel sondaggio condotto dall'associazione in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Il restante 31% prevede invece un miglioramento del quadro inflazionistico, sostenuto dalla riduzione dei prezzi energetici favorita da una progressiva normalizzazione delle tensioni nell'area del Golfo Persico.

'L'acuirsi delle tensioni geopolitiche che hanno interessato il Medio Oriente nel mese di luglio ha influenzato le aspettative del nostro campione di intervistati', secondo i quali, 'le autorita' di politica monetaria dovranno mantenere un approccio particolarmente prudente e vigile', commenta Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex. Quasi un operatore su sette, infatti, non si aspetta un ulteriore calo dei prezzi dopo il rallentamento dell'inflazione registrato a giugno.

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(RADIOCOR) 03-08-26 13:03:54 (0309) 5 NNNN