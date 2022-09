Inflazione: Gros-Pietro, non peggiorera', banche centrali stanno intervenendo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 02 set - 'L'inflazione non credo peggiorera' perche' le banche centrali stanno facendo interventi drastici per fermarla ma questi interventi possono mettere in difficolta' alcuni comparti produttivi. La Bce si preoccupa della corretta trasmissione degli indirizzi di politica monetaria verso il sistema produttivo e le banche collaboreranno allo sforzo che sta facendo la Bce'. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Ricordiamo che l'inflazione e' partita per cause strutturali. Prima la pandemia che ha fermato la produzione di interi settori provocando la disruption di catene di fornitura, con un blocco del canale di Suez, tutto questo ha portato aumenti di prezzi e di li' e' partita un'inflazione che rischia di auto-alimentarsi che puo' innescare la spirale salari-prezzi e prezzi-salari. Se parte una spirale che si auto-alimenta c'e' il rischio di un disastro', ha aggiunto Gros-Pietro.

