Ineos: investira' oltre 2 miliardi di euro per produrre idrogeno verde

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - Il gruppo britannico Ineos del miliardario Jim Ratcliffe investira' oltre 2 miliardi di euro nella produzione di idrogeno verde, un'energia pulita che ha un ruolo essenziale nella decarbonizzazione del settore industriale. 'Si trattera' del maggiore investimento mai realizzato in Europa in progetti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde', ha annunciato Ineos in un comunicato, precisando che la filiale Inovyn e' gia' il principale operatore europeo di elettrolisi. Il piano di investimento prevede la costruzione di impianti in Norvegia, Germania e Belgio nel corso dei prossimi 10 anni. Sono previsti investimenti anche Regno Unito e in Francia. 'L'Europa ha bisogno di piu' investimenti nell'idrogeno verde e l'annuncio odierno di Ineos mostra che vogliamo avere un ruolo di primo piano in questo importante carburante', ha dichiarato Ratcliffe, citato in una nota. Il primo impianto con elettrolizzatori da 20 MW sara' costruito in Norvegia. In Germania e' prevista la realizzazione di un elettrolizzatore da 100 MW per produrre idrogeno nel sito di Colonia. L'idrogeno verde e' prodotto per elettrolisi dell'acqua utilizzando elettricita' di origine rinnovabile.

Ineos e' un'azienda privata del Regno Unito che opera principalmente nel settore chimico. Dopo una serie di acquisizioni e' la terza piu' grande azienda chimica al mondo (alle spalle di Basf e Dow Chemical) ed e' la piu' grande societa' privata della Gran Bretagna. Controlla anche altre attivita', nel settore dell'automotive, dell'igiene e della moda (Belstaff) ed e' attiva anel settore sportivo, come finanziatore di squadre nella Formula 1, nel ciclismo, nella vela, nel calcio e nella corsa. In particolare e' 'Principal Partner' del team di Formula 1 Mercedes-Petronas 'sette volte campione del mondo' e ha annunciato piano per diventare azionista per un terzo del team. Nel 2020 ha registrato un fatturato di 11,3 miliardi di euro (contro 13,7 nel 2019), con un utile di 576 milioni (contro 723 milioni).

