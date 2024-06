Industria Italiana Autobus: Mimit, preso atto disponibilita' dei cinesi di Ccig

Visiteranno i siti di Flumeri e Bologna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - Si e' svolto oggi a Palazzo Piacentini il secondo incontro di approfondimento sulle possibili sinergie per garantire un futuro a Industria Italiana Autobus, cosi' come concordato in occasione del tavolo del 22 maggio scorso al Mimit, alla presenza delle Regioni, dei soci Invitalia e Leonardo e delle organizzazioni sindacali. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiungendo che erano presenti alla riunione di oggi, presieduta dal ministro Adolfo Urso, i rappresentanti di Leonardo e Invitalia, e in videocollegamento gli assessori regionali di Emilia-Romagna e Campania, Vincenzo Colla e Antonio Marchiello, e gli imprenditori di China City Industrial Group (Ccig). Il tavolo, spiega il Mimit, 'ha positivamente preso atto della disponibilita' del soggetto di sviluppare sinergie industriali in grado di valorizzare Industria Italiana Autobus. La realta' cinese ha espresso l'intenzione di visitare, gia' nei prossimi giorni, i siti produttivi di Flumeri e Bologna'.

