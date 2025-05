Imprese: Freni, lavoriamo a riforma Tuf per semplificare accesso risparmio a pmi

Assonext, spazio per assicurazioni, fondi pensione e casse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - 'Lo sviluppo del mercato dei capitali rappresenta uno dei fattori abilitanti della crescita del Paese. Solo convogliando i risparmi europei verso le imprese europee, possiamo consentire un ulteriore slancio allo sviluppo delle nostre economie. Su questo stiamo lavorando anche con la riforma del Testo unico della finanza: intervenire sulla semplificazione della regolamentazione per non scoraggiare le imprese soprattutto quelle di piccola e media dimensione all'ingresso sul mercato. Anche per favorire gli investitori pazienti'. Lo ha affermato il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, intervenendo a Montecitorio all'incontro promosso da Assonext 'I mercati dei capitali al centro della politica industriale nazionale a supporto della competitivita' del Made in Italy'.

'L'evoluzione normativa - ha osservato Giovanni Natali, presidente Assonext - consente di coinvolgere assicurazioni, fondi pensione e casse professionali negli investimenti azionari domestici e nell'economia reale in generale, con un orizzonte temporale di 10 anni. Con una concreta 'moral suasion' da parte delle autorita', si potrebbe costruire una solida base di investitori istituzionali di lungo periodo in grado di immettere sui mercati borsistici diversi miliardi di euro, risorse che almeno in parte potrebbero essere indirizzati su Euronext Growth Milan, un mercato in crescita che presenta interessanti opportunita' d'investimento'.

Secondo l'associazione delle pmi quotate vi e' un possibile spazio di intervento, estremamente ampio, per quanto riguarda il coinvolgimento degli investitori istituzionali.

"Attualmente - e' emerso dall'evento - solo il 16% dei portafogli dei fondi comuni viene investito in Italia, 87,5 miliardi di euro, sui 546 miliardi di euro complessivi, esportando cosi' capitale all'estero. Inoltre, meno del 3% delle risorse dei fondi pensione e il 2% del patrimonio delle assicurazioni vita e' investito in imprese italiane, rispetto a una media in altri Paesi Ue che per i fondi pensione va dal 20% (Germania, Francia e Spagna) al 50% (Svezia)".

