Imprese: Capgemini, nel mondo il 23% punta gia' su tecnologie quantistiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 apr - Le aziende stanno intensificando investimenti e ricerca sulle tecnologie quantistiche, ipotizzando le prime applicazioni commerciali entro 3-5 anni. Il 23% delle aziende a livello globale sta gia' utilizzando le tecnologie quantistiche o ha in programma di farlo per applicare la ricerca scientifica al mondo reale.

Il 20% afferma inoltre che l'anno prossimo intensifichera' gli investimenti in questa tecnologia.

E' quanto emerge dalla ricerca "Quantum technologies: How to prepare your organization for a quantum advantage now" realizzata da Capgemini con il coinvolgimento di 857 a livello globale. Sono Cina (43%) e Olanda (42%) i Paesi con la percentuale maggiore di aziende che gia' utilizzano le tecnologie quantistiche o che prevedono di farlo, superando Germania e Regno Unito (entrambe al 26%). La media globale si attesta invece al 23%. Se da un lato la stragrande maggioranza delle organizzazioni che utilizzano le tecnologie quantistiche lo fa da oltre due anni, il 28% delle stesse afferma di aver iniziato solo negli ultimi 24 mesi.

In generale, le tecnologie quantistiche stanno passando dall'essere esclusivamente oggetto di ricerca ad avere implementazioni nel mondo reale, con quasi il 20% delle organizzazioni che le utilizzano che dichiarano di aver raggiunto la fase di trial o proof of concept. Un ulteriore 23% ha invece individuato casi d'uso interessanti e si sta preparando per la fase di implementazione. Queste aziende prevedono un'ampia gamma di utilizzi per le tecnologie quantistiche, dal miglioramento del loro livello di ecosostenibilita' alla scoperta di nuovi materiali per la produzione di batterie, dal rafforzamento della sicurezza delle informazioni allo sviluppo di sensori medici, fino alla riduzione delle emissioni di gas industriali nocivi. Le organizzazioni attive nel settore dei servizi finanziari stanno sfruttando le tecnologie quantistiche per determinare i prezzi degli asset rischiosi in modo piu' accurato, ottimizzare i portafogli per ottenere rendimenti piu' elevati e individuare eventuali truffe, mentre quelle del settore Life Sciences per tentare di accorciare i cicli di sviluppo dei farmaci.

