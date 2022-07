Imprese: al via think tank BGB di aziende e imprenditori italiani quotati negli Usa

AmCham Italy e Genenta Science presentano Bowling Green Bull (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 lug - Bowling Green Bull (BGB) e l'iniziativa che coinvolge le aziende fondate o gestite da italiani nel mondo, quotate sui mercati dei capitali americani. "BGB - afferma un comunicato - nasce dalla consapevolezza che le aziende, gli imprenditori e i top manager italiani che mirano a una crescita e a un'espansione internazionale non possono non interfacciarsi con il mondo finanziario e gli investitori americani. "Bowling Green Bull e il punto di incontro, confronto, discussione e crescita per tutti quegli imprenditori, manager di aziende quotate o che vogliono quotarsi e dei facilitatori che si relazionano con i mercati azionari americani".

L'iniziativa, promossa da American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy) e Genenta Science SpA, vede attualmente tra i partecipanti Bank of America, Brunswick Group, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Docebo, D- Orbit, Equita, Kairos Partners SGR, Nasdaq, Petrone Group oltre ad altre aziende italiane quotate sui mercati finanziari americani.

Al primo incontro ha partecipato anche la Principal Commercial Officer del Consolato Generale USA di Milano, Tanya Cole, che ha illustrato il programma SelectUSA che supporta le imprese italiane a cogliere le opportunita di investimento in un mercato crescente e stabile come quello degli USA. Altre aziende, imprenditori e facilitatori (banche, advisor, legali, auditor, ecc.) potranno aggiungersi nella crescita del BGB.

'Questa iniziativa si inserisce all'interno del percorso di internazionalizzazione verso gli USA delle aziende italiane, un elemento che AmCham Italy ha reso punto strategico del suo impegno nel rafforzamento delle relazioni transatlantiche. In un momento di grande trasformazione, questo progetto vuole essere un punto di riferimento per le imprese italiane in fase di espansione e che guardano con interesse ai mercati dei capitali come elemento di crescita. Quello americano e senza dubbio il piu competitivo, raccogliendo i principali investitori mondiali. L'obiettivo che BGB si da e di aiutare le imprese italiane nell'affrontare al meglio questo percorso e di costruire un cluster di eccellenze italiane che possano aumentare la propria visibilita verso gli investitori americani.' ha detto Simone Crolla, Managing Director di American Chamber of Commerce in Italy.

red-co

