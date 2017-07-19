Imprebanca: soci alla ricerca di un partner per operazione straordinaria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - La decisione della ricerca di un partner e' stata presa da tempo, e sono stati avviati vari contatti. Una trattativa vera e propria, con una popolare molto attiva nel Lazio, a quanto si apprende, e' naufragata per il mancato accordo sulla valutazione dell'istituto. La valutazione di alcune potenziali operazioni di 'M&A', scrive la banca nel bilancio 2025, 'ne hanno condizionato l'operativita' ed i risultati, ad esempio, con costi straordinari legati alla gestione delle potenziali operazioni e personale impegnato nei processi di due diligence e analisi/implementazione delle progettualita''. Imprebanca dal 2022, "quando sono stati avviati interventi in previsione di future aggregazioni", si legge nel messaggio finale del presidente, Antonio Spallanzani, agli azionisti, ha registrato un "contestuale repentino mutamento del perimetro operativo" che "di certo non ha facilitato nella messa a terra della progettualita'".

Nei quattro anni precedenti, ricorda, la banca aveva registrato risultati positivi. Un progetto per implementare il ramo di attivita' della cessione del quinto e' stato abortito dopo oltre due anni. Nel 2025, tra gli altri numeri, Imprebanca ha registrato un margine di intermediazione di 7,64 milioni, in aumento del 4% sul 2024, e messo in atto azioni per contenere i costi che hanno permesso di ridurre "significativamente" il cost/income ratio.

Ggz

(RADIOCOR) 13-05-26 17:00:54 (0605) 5 NNNN