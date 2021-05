Immsi: torna in utile per 5,1 mln nel I trim 2021, ricavi +19,5% a 393,6 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mag - Per quanto riguarda le societa' partecipate, nel settore industriale, Piaggio nel primo trimestre 2021 ha venduto complessivamente nel mondo 135.000 veicoli, registrando ricavi consolidati per 384,7 milioni di euro. L'Ebitda consolidato e' stato pari a 56 milioni di euro, con una marginalita' del 14,6%; l'Ebit e' stato pari a 23,5 milioni di euro, con una marginalita' del 6,1%; l'utile netto e' stato di 11,1 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (Pfn) al 31 marzo 2021 risulta pari a 448,6 milioni di euro, in miglioramento di 100,1 milioni rispetto ai 548,6 milioni di euro al 31 marzo 2020 (423,6 mln al 31 dicembre 2020). Nel settore navale, la controllata Intermarine, al 31 marzo 2021, ha registrato ricavi consolidati pari a 8,7 milioni di euro, composti da 7,2 milioni di euro riferibili al settore militare e 1,6 milioni di euro relativi alla divisione Fast Ferries e Yacht, principalmente riferiti alle attivita' svolte dal cantiere di Messina. Il portafoglio ordini al 31 marzo 2021 e' pari a circa 51 milioni di euro. Infine, il settore Immobiliare e Holding presenta al 31 marzo 2021 ricavi netti pari a 0,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda le prospettive per il 2021, il Gruppo Piaggio proseguira' il suo cammino con il lancio nel 2021 di 10 nuovi modelli a due ruote e del nuovo veicolo commerciale leggero, l'ampliamento del dipartimento di E-Mobility a Pontedera, l'avvio di un nuovo stabilimento in Indonesia e del completo rifacimento del sito produttivo e dell'area museale di Moto Guzzi. Con riferimento al settore navale, pur in un quadro ancora incerto, nei prossimi mesi si svilupperanno gli avanzamenti di produzione relativi alle commesse acquisite e continueranno le attivita' commerciali in tutti i business in cui opera la societa'. Inoltre, la societa' Intermarine sta portando avanti diverse trattative, in particolar modo nel settore Difesa, volte ad acquisire ulteriori commesse. Con riferimento al settore immobiliare e turistico alberghiero si prevede un graduale ritorno alla normalita' e pertanto, in particolare la controllata Is Molas, sta procedendo con le attivita' commerciali volte a individuare possibili acquirenti anche a livello internazionale.

