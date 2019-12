Immobiliare: Breglia, in Lombardia 26 mld investiti in un decennio

Scenari Immobiliari: crescita legata a capacita' attrattiva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - Lo stato attuale del mercato immobiliare lombardo "e' frutto della capacita' della regione di trovare nel tempo nuovi stimoli e opportunita'". Lo ha detto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, commentando il Rapporto 2019 sul mercato immobiliare della Lombardia di Scenari Immobiliari e Casa.it. La regione e' anche un polo attrattivo di investimenti nel mattone: "La crescita degli investimenti che ha caratterizzato l'ultimo decennio del mercato immobiliare e' strettamente correlata all'innovativa capacita' attrattiva esercitata dal territorio lombardo", ha detto Breglia, ricordando che la regione ha "concentrato piu' del 45% dei capitali investiti a livello nazionale, per un totale di quasi 26 miliardi di euro". Tra il 2010 e il 2019 la crescita dei patrimoni investiti in Lombardia e' risultata molto piu' rapida rispetto a quanto riscontrato in Italia: "A partire dal 2015, quando Expo ha regalato una rinnovata visibilita' internazionale alla citta' di Milano, l'attrattivita' della zona metropolitana milanese ha esercitato con sempre maggior forza il suo ruolo di magnete nei confronti dei capitali", ha detto il presidente di Scenari Immobiliari. Guardando avanti, in un'ottica futura, c'e' invece la convinzione che "la riconnessione tra ambiti urbani, centrali e periferici, ed elementi naturali costituisca l'elemento fondativo della maggior parte degli interventi di rigenerazione urbana che saranno il passaggio obbligato per mantenere il livello di attrattivita' del territorio nei confronti della realta' locale e dell'interesse economico internazionale", ha detto Breglia.

Ars

(RADIOCOR) 16-12-19 12:27:47 (0324)IMM 5 NNNN