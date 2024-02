Immobiliare: Ardian-Prelios vendono sede Deloitte a Roma per oltre 270mln

Ospitera' anche headquarter Amazon. Compra Deka Immobilien (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 feb - Il gruppo di investimenti Ardian, insieme a Prelios Sgr, hanno perfezionato la cessione dell'attuale quartier generale di Deloitte a Roma, in via Vittorio Veneto, a Deka Immobilien.

Il valore dell'operazione, secondo quanto si apprende, e' di oltre 270 milioni. L'edificio, progettato nel 1928 dall'architetto Carlo Broggi e in passato sede dell'Iri e di Fintecna, e' stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione durato due anni. Deloitte ne ha fatto il suo headquarter nella capitale occupando circa 20.300 metri quadrati e raggruppando in questa sede 2.600 collaboratori, ma anche Amazon lo ha scelto come headquarter a Roma occupando altri 2.800 metri quadrati.

