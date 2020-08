Immobili: Notariato, nel 2019 crescono le compravendite (+4,8%) -2

Mutui: erogati 63,7 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ago - Nel 2019 sono stati oggetto di vendita 34.383 terreni edificabili e il 55,08% ha registrato un valore inferiore a 20.000 euro, mentre i terreni agricoli oggetto di contrattazione sono stati 146.240 e il 56,81% ha fatto registrare un valore inferiore a 10.000 euro. Nel secondo semestre 2019 si e' registrato un aumento delle vendite dei beni immobili da parte delle imprese di costruzioni (+9,41% prima casa e +18,62% seconda casa). Nel settore dei mutui si registra un leggero aumento rispetto agli acquisti di fabbricati abitativi (+1,42%) nel secondo semestre del 2019 rispetto al primo semestre, prevalentemente di importo fino a 100.000 euro (41,19%) e tra i 100.000 e i 150.000 (30,12%). Il capitale complessivo erogato dagli istituti di credito per finanziamenti ipotecari e' stato di circa 63,7 miliardi. Il 97% dei finanziamenti bancari e' per l'acquisto di fabbricati. In calo le surroghe che rappresentano solo l'8% dei finanziamenti totali. Prevalgono i mutui concessi per l'acquisto di terreni agricoli (8.106 unita'), rispetto a quelli di terreni edificabili (1.141 unita'). Significativa la crescita delle donazioni mobiliari e immobiliari nel confronto fra semestri: +32% le donazioni mobiliari, +5% quelle di immobili. In particolare quelle di beni immobili riguardano per oltre il 55% l'abitazione o i fabbricati in genere (capannoni, negozi); resta stabile il numero di donazioni che si riferiscono ai terreni agricoli (14%), molto diffusa anche la donazione di nuda proprieta' dei fabbricati (16,65%). Trend positivo in quanto le donazioni di immobili hanno toccato quota 197.519, con una crescita di +2,63% rispetto al 2018 (pari a 192.458). Gli atti di donazione immobiliare si concentrano per il 50% tra il Sud e le Isole

Per le imprese e le societa' si conferma che le Societa' di Capitali costituiscono oltre il 70% del totale delle nuove costituzioni, risultando estremamente ridotto il ricorso allo strumento della "societa' di persone"; mentre sul fronte delle imprese individuali, in Lombardia e Veneto si concentra il 30% delle imprese familiari.

