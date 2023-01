Illimity Bank: con Veneto Sviluppo per minibond di BM Tecnologie Industriali

Emissione dell'importo totale di 3 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 24 gen - Illimity Bank e Veneto Sviluppo hanno sottoscritto in pari quote il minibond da 3 milioni di euro emesso da B.M. Tecnologie Industriali, societa' benefit padovana attiva da trent'anni nel settore del servizio idrico integrato in qualita' di produttore e distributore di apparecchiature per il controllo e la misurazione delle portate, dei livelli, delle pressioni e della qualita' dell'acqua. Attraverso l'emissione la societa' intende supportare il proprio programma di investimenti legati alla sviluppo del nuovo piano industriale 2022-2027, che prevede in particolare di utilizzare i fondi straordinari messi a disposizione dal React EU e dal PNRR per attivita' come la digitalizzazione, i monitoraggi e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie.

L'operazione, riservata unicamente a investitori professionali, ha una durata di 6 anni (fino a dicembre 2028), con piano di rimborso amortising trimestrale, con quota capitale costante, 12 mesi di preammortamento e una cedola annua a tasso variabile, strutturata per riflettere le condizioni del mercato alternativo dei capitali.

Ad assistere S.r.l. ha assistito B.M. Tecnologie Industriali in qualita' di arranger dell'operazione, curandone anche i relativi aspetti tecnici e legali e' stata C&G Capital.

