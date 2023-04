illimity Bank: accorco con Bei da 200 mln per sostenere le Pmi

Attenzione a investimenti sostenibili e Regioni di coesione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - La Banca europea per gli investimenti e illimity Bank hanno perfezionato un accordo da 200 milioni di euro finalizzato a sostenere i fabbisogni di capitale circolante e di liquidita' delle Pmi, con particolare attenzione a investimenti sostenibili e alle imprese che operano nelle Regioni di coesione. L'intesa portera' alla mobilitazione di 100 milioni di euro ciascuno nel 2023, garantendo alle Pmi accesso al credito a condizioni agevolate. illimity mettera' a disposizione delle piccole e medie imprese i 100 milioni di euro di finanziamento attraverso b-ilty, la banca digitale del gruppo specializzata in servizi finanziari e credito per imprese con fatturato tra i 2 a 15 milioni di euro. Il 30% delle risorse sara' destinato alle Pmi che operano nelle Regioni interessate dalla politica di coesione (in particolare Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Marche). Il 20% dei fondi verra' dedicato agli investimenti delle Pmi che sostengono la transizione climatica, ovvero la produzione di energia verde, la riduzione di emissioni di CO2 e il miglioramento dell'efficienza energetica. Si tratta del secondo accordo siglato tra il Gruppo Bei e illimity, dopo quello perfezionato nel 2021 che ha permesso di finanziare i fabbisogni di liquidita' delle Pmi italiane per oltre 1 miliardo di euro di turnover.

