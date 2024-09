Il Sole 24 Ore: in libreria da 12/9 il libro "Questo non e' lavoro" di Falasca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - A partire dal 12 settembre in edicola e in libreria e' in arrivo "Questo non e' lavoro", il nuovo libro del giuslavorista Giampiero Falasca, edito da Il Sole 24 ORE. Un grido di denuncia sullo sfruttamento nel mercato del lavoro italiano, un viaggio crudo e illuminante in un'epoca in cui la precarieta', lo sfruttamento e le disuguaglianze sono realta' quotidiane per milioni di lavoratori. Con la precisione di un giurista e la passione di un narratore, Falasca solleva il velo su una delle piaghe sociali piu' pressanti del nostro tempo e ci guida attraverso storie personali e interviste esclusive che rivelano la dura realta' del "lavoro dannato" in Italia: un problema che coinvolge circa tre milioni di lavoratori invisibili, poveri, irregolari, quelli che pur lavorando non riescono a portare a casa uno stipendio sufficiente a condurre un'esistenza libera e dignitosa, quelli che non godono di alcuna tutela e non possono far valere i loro diritti. 'Questo non e' lavoro' non e' solo un libro, ma un atto di accusa contro le ingiustizie radicate in un sistema che sacrifica la dignita' umana sull'altare della competitivita' e del profitto. Dal dramma della Gig Economy alle trappole del lavoro povero e irregolare, dalle discriminazioni di genere alle sfide per i giovani, Falasca dipinge un affresco potente e sconvolgente del nostro presente, raccontandone le storie, ma anche chiedendo a esperti, intellettuali, giornalisti, professori, rappresentanti sindacali e imprenditori un contributo di idee per combattere il fenomeno del lavoro dannato. Partendo da una constatazione: tre milioni di persone sono un problema di tutti, che consumatori, imprese e politica non si possono piu' permettere di ignorare distrattamente. L'opera quindi non si limita a denunciare: e' un invito all'azione, un richiamo alla responsabilita' condivisa che coinvolge consumatori, imprenditori e politici. Ogni pagina e' un appello a risvegliare le coscienze, a riconoscere che dietro ogni prodotto a basso costo e ogni servizio rapido si nasconde il sacrificio di vite umane. Il libro propone soluzioni concrete, delineando un futuro in cui il lavoro possa tornare a essere sinonimo di dignita' e rispetto.

Giampiero Falasca, con la sua vasta esperienza come avvocato giuslavorista e editorialista di spicco, ha realizzato un'opera che non puo' lasciare indifferenti. 'Questo non e' lavoro" e' destinato a diventare un manifesto per una nuova etica del lavoro in Italia, un libro che fara' discutere, riflettere e, soprattutto, agire. Un libro che ha il potenziale di cambiare il modo in cui pensiamo e viviamo il lavoro.

'Questo non e' lavoro" e' in edicola dal 12 settembre al costo di euro 12,90, in libreria al costo di euro 16,90, e in.

versione ebook a euro 9,99

