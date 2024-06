Il Sole 24 Ore: il 4 luglio a Genova la IV edizione di "Economia del Mare 2024"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - Il Sole 24 Ore presenta la terza edizione dell'evento ECONOMIA DEL MARE 2024 a Genova dedicato all'industria marittima. Il convegno sia online sia in presenza ed ad entrata libera previa registrazione online quest'anno si sviluppera' in due momenti: il pomeriggio del 4 luglio 2024 dalle 17.30 - 19, 30 nella suggestiva sede dell'Acquario di Genova per discutere di turismo crocieristico, asset vincente dell'economia del nostro Paese con i suoi 13 milioni di passeggeri approdati nei porti italiani nel 2023 e con prospettive di ulteriore crescita quest'anno; di nautica da diporto, anch'essa reduce da un anno record per fatturato, export e occupati; della formazione delle nuove professionalita' per mantenere il trend positivo. Molti i relatori tra i quali: Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova, Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica, Alessandra Bianchi, Assessore agli Impianti ed Attivita' sportive, Turismo - Comune di Genova, Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas. Al termine relatori, partner e pubblico avranno un momento dedicato di Business Networking tra i padiglioni di questo museo vivente del mare. La mattina del 5 luglio dalle 10.00 sulla nave Costa Smeralda, ancorata nel porto di Genova, l'evento Economia del mare prosegue per esaminare la situazione della nostra filiera marittima all'interno dell'attuale difficile contesto geopolitico, a partire dall'instabilita' mediorientale con la crisi del Mar Rosso, ponendo particolare attenzione alla logistica delle merci. Si discutera', inoltre, dell'impatto della tassazione europea ETS e la necessita' di sburocratizzare il Codice della Navigazione.

Fra i relatori: Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giuseppe Berutti Bergotto, Ammiraglio di Squadra, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Luigi Giardino, Ammiraglio Ispettore Capo del comando generale della capitaneria di porto - Guardia Costiera; Alessandro Piana, Presidente ad interim Regione Liguria, Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova; Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore Capo, Comandate Generale Corpo Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e molti altri.

Link per la registrazione del 4 luglio: 24oreventi.com/anteprimaecomare2024 Link per la registrazione del 5 Luglio: 24oreventi.com/economiadelmare2024.

