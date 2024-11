Il Sole 24 Ore: il 3/12 summit 'Transizione 5.0, crescere per competere'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 nov - Martedi' 3 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso Palazzo Giureconsulti a Milano, si terra' il summit organizzato da Il Sole 24 Ore "Transizione 5.0: crescere per competere", un evento che riunisce esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale per discutere delle opportunita' offerte dal Piano Transizione 5.0, promosso da Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Piano ha l'obiettivo di supportare, tramite un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta, le aziende italiane che investono in digitalizzazione, transizione green e formazione del personale, cosi' da favorire il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili. 'Il provvedimento', ha spiegato il Ministro Adolfo Urso, 'dara' un impulso significativo agli investimenti delle imprese italiane, rendendole piu' competitive rispetto ai nuovi scenari globali'. Ma quali sono le strategie sostenibili anche economicamente che gli imprenditori, a partire da quelli medio e piccoli, devono adottare per innovare le aziende? L'evento si caratterizza come una vera guida pratica per tutti coloro che vogliono digitalizzare le proprie attivita', passare alle fonti rinnovabili e formare i lavoratori alle nuove competenze, spiegando come il sistema bancario puo' intervenire in maniera efficace a sostegno di chi intraprende la strada della Twin Transition, porta d'accesso al beneficio fiscale previsto dal Piano governativo. Perche' quella dell'innovazione e' una strada ineludibile per vincere la sfida dei mercati nazionali e internazionali all'insegna del Made in Italy.

L'apertura dei lavori sara' affidata a Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, a cui seguiranno due interventi che analizzeranno lo status quo del rapporto tra le aziende italiane e il Piano di Transizione 5.0. Il primo, 'La Digital & Green Transition: A che punto sono le imprese italiane', sara' a cura di Luca Frigerio, Partner di KPMG e Head of Energy, mentre il secondo vedra' protagonista Marco Calabro', Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che approfondira' alcuni aspetti relativi a 'Transizione 5.0: le opportunita' offerte dal Piano e come accedere ai suoi benefici', delineando le linee guida e i vantaggi del Piano per le imprese. Ad oggi sono 99,3 i milioni di euro di crediti d'imposta gia' prenotati, confermati o completati da 324 imprese su un totale di 6,23 miliardi nell'ambito del Piano Transizione 5.0, promosso con i fondi del PNRR dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per supportare le aziende italiane che investono in digitalizzazione, transizione green e formazione del personale. Una cifra che tocca quota 115,7 milioni (e 480 imprese) se si considerano anche le candidature ancora al vaglio, ma che resta inferiore alle attese, considerando che gli investimenti vanno chiusi entro la fine del 2025. Cosi' il Governo sta studiando robusti correttivi, compreso un emendamento per innalzare le aliquote rispetto all'attuale 45% e consentire la cumulabilita' degli incentivi con i crediti d'imposta per la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno.

Si entrera', poi, nel merito della sovvenzione delle aziende da parte delle banche grazie a un dialogo moderato da Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, che coinvolgera' Corrado Passera, Fondatore e Amministratore Delegato di illimity, dal titolo 'Il sistema bancario alleato delle aziende nella corsa a digitalizzazione e sostenibilita''.

L'evento proseguira' con uno spazio dedicato alle PMI, in cui Laura della Chiara, Partner Astraco Capital Holding, e Stefano Ortolano, Head of Structured Finance di illimity, discuteranno di 'PMI e innovazione sostenibile: strategie per un futuro resiliente'.

Sara', poi, il momento della tavola rotonda dedicata all'energia e in particolare alla rinnovabili, 'Innovare l'azienda: le rinnovabili per un modello energetico efficiente e piu' sostenibile', settore che nel 2024 ha raggiunto risultati da record: le fonti rinnovabili, infatti, hanno coperto il 43,8% dei consumi elettrici in Italia e il 53,9% della produzione nazionale netta. Interverranno in primo luogo Giulia Monteleone, Direttrice del Dipartimento ENEA - Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN), e Aurelio Regina, Delegato del Presidente di Confindustria per l'Energia, che condivideranno le loro visioni, mentre seguiranno una serie di interviste a figure chiave del settore come Lorenzo Giussani, Chief Strategy & Growth di A2A, e Vito Zongoli, CEO di SENEC Italia. La sessione sara' moderata da Cheo Condina, giornalista de Il Sole 24 Ore.

La seconda tavola rotonda affrontera' il tema dell'innovazione, invece, dal punto di vista della digitalizzazione. Il panel 'Innovare l'azienda: la digitalizzazione' sara' introdotto da Claudio Rorato, Direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, School of Management, Politecnico di Milano e alla discussione parteciperanno Mario Nobile, Direttore Generale Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Noa Segre, Head of Value Creation di Zest; e Davide Zardo, Presidente e Amministratore Delegato di Schneider Electric, con la moderazione di Cheo Condina, giornalista de Il Sole 24 Ore.

La formazione delle nuove competenze sara' il focus conclusivo del Summit con il panel 'Innovare l'azienda: la formazione delle nuove competenze', che vedra' gli interventi di Marialaura Cosimi, Vice Presidente di Rete ITS Italy, Valentina Garavaglia, Rettrice dell'Universita' IULM ed Eleonora Pisicchio, Direttore di Fondo For.Te., sempre moderati da Cheo Condina.

"Transizione 5.0: crescere per competere" e' un'occasione unica per scoprire come sostenere l'innovazione delle imprese italiane, promuovendo la competitivita' e lo sviluppo sostenibile nel contesto del Piano Transizione 5.0.

L'evento e' aperto al pubblico in presenza e in streaming tramite registrazione su 24oreventi.com/transizione.

Main partner sono: A2A, Enel, illimity, KPMG, SENEC.

Official partner e' Schneider Electric.

