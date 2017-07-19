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            Ikea: la holding tagliera' 850 posti per organizzazione piu' semplice e rapida

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mag - Inter Ikea Group, la holding che controlla il gruppo svedese dell'arredamento e conta circa 27.700 dipendenti, intende tagliare 850 posti di lavoro in Svezia e nel mondo per semplificare l'organizzazione e renderla piu' rapida. 'Nonostante i numerosi risultati positivi, Inter Ikea Group e' diventato un po' troppo complesso e frammentato in un contesto di vendita al dettaglio che richiede semplicita' e rapidita'', ha dichiarato il direttore finanziario Henrik Elm in una nota.

            Circa 300 tagli saranno in Svezia. La previsione e' di dar vita alla nuova organizzazione entro la fine dell'anno. La holding raggruppa funzioni di supporto, detiene il marchio e sviluppa la gamma di prodotti Ikea, oltre a occuparsi dell'approvvigionamento, in collaborazione con i franchisee.

            Dei 850 posti di lavoro soppressi, 300 lo saranno in Svezia e il gruppo intende attuare la sua nuova organizzazione entro la fine dell'anno. Un'organizzazione semplificata, ha spiegato il cfo - "consentira' un processo decisionale piu' rapido, una riduzione dei costi e un miglioramento della nostra capacita' di offrire prezzi piu' bassi ai clienti'.

            Nell'ultimo esercizio chiuso a fine agosto, il gruppo ha riportato un utile netto di 1,496 miliardi di euro, in contrazione dai 2,2 miliardi di un anno prima, sui 26,3 miliardi di ricavi (da 26,5 miliardi).

            fon

            (RADIOCOR) 18-05-26 13:38:25 (0294) 5 NNNN

              


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