Iggo: commento mercati, le prospettive per azioni, bond e materie prime - PAROLA AL MERCATO

di Chris Iggo* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Lo scenario centrale resta costruttivo: la crescita rimane positiva, l'inflazione e' moderata (pur restando al di sopra degli obiettivi di alcune banche centrali) e il ciclo di allentamento dei tassi ha ancora un po' di strada da percorrere. In questo contesto, i rendimenti degli investimenti trovano ancora sostegno, anche se potrebbero risultare piu' contenuti rispetto allo scorso anno. Nel frattempo, l'attenzione degli investitori si concentrera' su temi chiave come sicurezza, autonomia e resilienza delle catene di approvvigionamento.

Focus su asset reali e strategici In un mondo in evoluzione, esiste una argomentazione solida a favore degli investimenti in asset reali e strategici. Oro e argento lo stanno gia' dimostrando, ma lo stesso potrebbe valere per altre materie prime, cosi' come per gli asset legati alla produzione e distribuzione alimentare, all'energia e all'acqua. Il settore della difesa e' chiaramente tra i vincitori, come gia' osservato. Anche l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, con il passaggio dalla fase di costruzione delle infrastrutture a quella di adozione, diventera' sempre piu' rilevante: nel lungo periodo, l'utilizzo dell'IA contera' piu' del numero di data center o del possesso del miglior Large Language Model del momento. Alla base di molte di queste tendenze vi sono interessi di sicurezza nazionale, su entrambi i lati dell'ordine globale bipolare (con la Russia, importante ma allineata alla Cina in base all'accordo 'senza limiti' firmato nel 2022).

Ciclo economico: il consensus rimane favorevole Al di la' della lettura strategica e geopolitica, il ciclo economico resta determinante per la performance di breve periodo. Nonostante gli sviluppi recenti, nel 2026 i mercati proseguono lungo i trend gia' osservati nel 2025. Le azioni hanno raggiunto nuovi massimi, i rendimenti obbligazionari sono stabili e gli spread creditizi restano contenuti. Il consenso prevede una crescita stabile e resiliente, con un'inflazione che rimane moderatamente al di sopra degli obiettivi delle Banche Centrali. Il dato di dicembre sull'inflazione statunitense lo conferma, con un'inflazione headline al 2,7%. Le aspettative sui tassi di interesse delle Banche Centrali sono stabili. Tra le principali valute, solo lo yen giapponese mostra un trend (di indebolimento), mentre i principali tassi di cambio restano sostanzialmente invariati.

Mercati ricchi ma composti In questo contesto, una strategia focalizzata sul carry nel reddito fisso rimane la piu' attraente. In assenza di segnali di deterioramento strutturale delle condizioni creditizie, le obbligazioni high yield rappresentano l'esposizione piu' diretta a fondamentali societari solidi.

A fine 2025 avevamo concluso che la volatilita' dei tassi avrebbe dovuto restare contenuta, mentre il ciclo di allentamento si avvia a concludersi nel corso dell'anno; cio' potrebbe tuttavia essere accompagnato da un ulteriore irripidimento delle curve dei rendimenti. Preoccupazioni fiscali e inflazionistiche potrebbero accelerare questo movimento in alcuni momenti.

I mercati azionari restano sostenuti dal tema dell'intelligenza artificiale, con la prossima stagione degli utili che sara' indicativa per capire se gli hyperscaler confermeranno gli ingenti piani di investimento. Piu' in generale, le aspettative sugli utili restano solide in un contesto di crescita economica positiva. La stagione delle trimestrali del quarto trimestre negli Stati Uniti e' iniziata bene, con le principali banche che hanno superato le attese grazie soprattutto ai ricavi molto elevati del trading azionario. Va tuttavia segnalato che i commenti del Presidente Trump sulla necessita' di introdurre un tetto ai tassi sulle carte di credito hanno pesato sull'andamento dei titoli bancari statunitensi: un'ulteriore dimostrazione di come l'incertezza normativa restera' un tema chiave.

Crescita, ma senza crescita dell'occupazione? L'area di maggiore rischio al ribasso per la crescita resta il mercato del lavoro statunitense. Lo scorso anno si e' registrato il numero piu' basso di nuovi posti di lavoro non agricoli creati (584.000) dal 2009, escludendo il 2020, quando la pandemia ha bloccato l'economia globale. In effetti, solo in 11 degli ultimi 50 anni la creazione di posti di lavoro e' stata inferiore, e tutti quei casi si sono verificati durante periodi recessivi. L'elemento mitigante e' che il tasso di disoccupazione rimane relativamente vicino alle stime di piena occupazione. Tuttavia, la fiducia dei consumatori e di alcune imprese e' debole, i dazi continuano ad avere un impatto e il clima politico e' teso. L'idea diffusa e' che l'intelligenza artificiale stia riducendo l'occupazione; gli Stati Uniti non sembrano intenzionati a creare ulteriori posti di lavoro nel settore pubblico; e l'indice ISM manifatturiero resta sotto la soglia di 50 (indicativa di contrazione) da quasi tre anni.

Da dove potrebbe arrivare un'accelerazione dell'occupazione? Anche con un'inflazione piu' vicina al 3% che al 2%, la pressione e' verso tassi di interesse piu' bassi. Il modo in cui ci si arrivera' - attraverso pressioni politiche, o tramite un rallentamento della crescita economica - sara' determinante per la curva dei rendimenti e per il dollaro statunitense.

