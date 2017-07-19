IG Italia: Fed vicina al primo taglio dei tassi da dicembre 2024 - PAROLA AL MERCATO

di Filippo Diodovich * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Il prossimo appuntamento con il FOMC (Federal Open Market Committee) della Federal Reserve e' fissato per martedi' 16 e mercoledi' 17 settembre. Tutti i riflettori dei mercati sono puntati su questa riunione: mercoledi' sera, alle 20:00 ora italiana, arrivera' l'atteso annuncio sulle decisioni di politica monetaria, accompagnato dalle nuove proiezioni economiche su inflazione, occupazione e crescita. Grande attenzione anche al dot plot, il grafico che mostra le previsioni dei banchieri centrali sui futuri tassi di interesse. Subito dopo, alle 20:30, sara' la volta della conferenza stampa di Jerome Powell, che spesso rappresenta il vero momento di svolta per i mercati.

Quali sono le aspettative di IG? Riteniamo molto probabile che la FED possa decidere di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base, che porterebbe il costo del denaro nel range 4,00-4,25%. Un taglio piu' consistente (50 punti base) non e' escluso, specie alla luce dei dati piu' deboli sul mercato del lavoro, ma resta al momento lo scenario meno probabile. La Fed potrebbe inoltre lasciare aperta la porta a ulteriori riduzioni nei prossimi mesi. L'inflazione, sia core che headline, rimane pero' sopra il target del 2%, un fattore che limita la possibilita' per la banca centrale di mostrarsi troppo accomodante.

Forward guidance e proiezioni economiche Accanto alla decisione sui tassi, la Fed pubblichera' le proiezioni economiche, con le nuove stime su inflazione, crescita e disoccupazione. Potrebbe esservi una probabile revisione al ribasso delle stime di crescita per il 2025-2026, coerente con il raffreddamento osservato nel mercato del lavoro, oltre ad un possibile ritocco al rialzo, o conferma sopra il target, delle previsioni di inflazione.

Il Grafico Dot Plot Il dot plot raccoglie le previsioni dei singoli membri della Fed sui futuri livelli dei tassi di interesse. Nel precedente grafico dotplot pubblicato a giugno la mediana si trovava nel range 3,75%-4% (ovvero complessivamente due tagli del costo del denaro). Per il 2025, crediamo che la mediana delle attese dei banchieri centrali possa indicare altri due tagli dei tassi nel corso dell'anno oltre a quello scontato di settembre (range 3,50%-3,75%).

* Senior Market Strategist di IG Italia.

