Iccrea: vara intervento a sostegno Bcc Ancona e Falconara

Al via riorganizzazione della banca che chiudera' in 'rosso' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - Iccrea, capogruppo romana del credito cooperativo, ha avviato un intervento a sostegno della Bcc di Ancona e Falconara, secondo quanto risulta a Radiocor. La banca di territorio, con 13 sportelli in nove comuni della provincia di Ancona e 85 dipendenti, si avvia a chiudere il 2025 'in 'rosso', dopo aver registrato un utile di 1,7 milioni nel 2024 (-30%).

L'intervento a sostegno della banca aderente al gruppo guidato dal direttore generale Mauro Pastore, prevede un piano di riorganizzione, che comprende, tra l'altro, la chiusura di due sportelli ed una revisione straordinaria del credito, i cui effetti avranno un impatto sui numeri del bilancio 2025. Il presidente della banca, Camillo Catana, conferma la richiesta d'itervento fatta dalla Bcc marchigiana alla capogruppo e afferma che e' stata avviata "una pianificazione, in sinergia con Iccrea, per rilanciare la banca nel territorio". Bcc di Ancona e Falconara ha registrato nell'ultimo anno e mezzo una forte dialettica in cda, con varie dimissioni di consiglieri. L'ultimo a lasciare e' stato il consigliere Maurizio Paradisi, presidente di Cna Marche, dopo cinque mesi dal suo insediamento, sostituito da un 'plenipotenziario' inviato dalla capogruppo: Alessandro Palmieri, responsabile territoriale per l'Italia centrale del governo Bcc, e un passato alla guida operativa di una Bcc nel Lazio.

Ggz

