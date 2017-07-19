Iccrea: formalizza offerta da 40 milioni per acquisire minoranza Banca Cambiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 giu - Il gruppo Iccrea punta con decisione ad acquisire una partecipazione di minoranza in Banca Cambiano, istituto con 44 sportelli in Toscana. Il gruppo romano guidato dal Direttore generale Mauro Pastore ha formalizzato un'offerta vincolante venerdi' scorso ma deve pero' fare i conti con la determinazione di Cassa Centrale Banca che, sempre venerdi', ha presentato un'analoga offerta da 40 milioni. Lo apprende Radiocor. Banca Cambiano e' famosa, tra gli addetti ai lavori, per essere l'unica banca di credito cooperativo ad aver attuato la way out dal sistema nel 2016 a seguito della riforma Renzi ed essersi trasformata in spa. L'istituto e' controllato dall'Ente di Cambiano che ridurra' la sua partecipazione a seguito di un aumento di capitale, senza diritto d'opzione, riservato al socio di minoranza entrante prescelto. La peculiarita' e' che l'offerta non si basa su rilanci di prezzo (la cifra e' individuata in 40 milioni) ma sulla valutazione della banca (con conseguente minor partecipazione azionaria rilevata, in ogni caso tra il 19 e il 10% del capitale) e sui servizi offerti all'istituto toscano che ha rinnovato i vertici da pochi giorni.

Ggz

(RADIOCOR) 22-06-26 09:09:52 (0137) 5 NNNN