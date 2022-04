IBL Banca: in 2021 nuovi flussi per cessione quinto a 930 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Dal punto di vista della distribuzione geografica, in Italia si conferma una preferenza per la CQS nel Sud (42,2%) e Centro (29,2%) rispetto al Nord (28,6%), con il Lazio al primo posto tra le regioni per volume erogato (15,6%), seguito da Sicilia e Campania (14,1%) e Lombardia al terzo posto (11,16%). Il dato sull'erogato rispecchia l'attivita' della capogruppo IBL Banca e della controllata IBL Family, che avra' un ulteriore impulso alla crescita nei prossimi mesi in seguito alla trasformazione in banca, per effetto della fusione per incorporazione in Banca di Sconto. La quota di mercato del Gruppo bancario IBL Banca in Italia e' stimata oggi al 17%, con un obiettivo di crescita nel triennio al 20%. 'La cessione del quinto si conferma uno strumento importante per sostenere i progetti di spesa e di vita delle famiglie. Nel complesso il quadro che emerge dall'analisi del nostro portafoglio clienti e' quello di una significativa evoluzione, con nuovi trend, come il sempre maggior peso del settore privato, che si affiancano a dinamiche tradizionali.

Nel 2022 saremo presenti sul mercato anche con una nuova banca dedicata al settore grazie al prossimo perfezionamento della fusione per incorporazione di IBL Family in Banca di Sconto e punteremo ad essere un polo di aggregazione per selezionati operatori del comparto', ha commentato Mario Giordano, amministratore delegato del Gruppo IBL Banca.

