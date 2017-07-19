Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            I Grandi Viaggi: +13,1% ricavi III trim. a 38 mln, ma perdite per 3,2 mln

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - I Grandi Viaggi ha chiuso il terzo trimestre al 31 luglio 2025 con ricavi in aumento a 38,43 milioni di euro, +13,1% rispetto ai 33,97 milioni dello stesso periodo nel 2024, ma con risultati negativi a livello di margini e utili. L'ebitda e' infatti peggiorato a -1,42 milioni (da -0,60 milioni), mentre l'ebit e' sceso a -3,52 milioni (da -2,46 milioni). Il risultato netto e' rimasto in rosso per 3,21 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto alla perdita di 1,75 milioni di un anno fa.

            Il Gruppo segnala in una nota che sui risultati hanno inciso i maggiori costi di materie prime, trasporto aereo e personale, oltre alla mancanza di contributi straordinari ricevuti nel 2024, come il "Bonus Energia" erogato dalla Regione Sicilia per compensare l'amento nei costi elettrici sostenuto nel 2022.

            Nel dettaglio, il fatturato delle strutture di proprieta' e' cresciuto del 12% a 32,17 milioni (in Italia +9%, all'estero +18%). In aumento il comparto tour operator, salito a 6,11 milioni (+1,13 milioni), con il 47% delle vendite verso l'Oriente e il 27% in America e Canada.

            imt-com

            (RADIOCOR) 11-09-25 16:18:24 (0494) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            I Grandi Viaggi 2,39 -0,83 17.35.19 2,27 2,41 2,41


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.