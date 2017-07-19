I Grandi Viaggi: +13,1% ricavi III trim. a 38 mln, ma perdite per 3,2 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - I Grandi Viaggi ha chiuso il terzo trimestre al 31 luglio 2025 con ricavi in aumento a 38,43 milioni di euro, +13,1% rispetto ai 33,97 milioni dello stesso periodo nel 2024, ma con risultati negativi a livello di margini e utili. L'ebitda e' infatti peggiorato a -1,42 milioni (da -0,60 milioni), mentre l'ebit e' sceso a -3,52 milioni (da -2,46 milioni). Il risultato netto e' rimasto in rosso per 3,21 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto alla perdita di 1,75 milioni di un anno fa.

Il Gruppo segnala in una nota che sui risultati hanno inciso i maggiori costi di materie prime, trasporto aereo e personale, oltre alla mancanza di contributi straordinari ricevuti nel 2024, come il "Bonus Energia" erogato dalla Regione Sicilia per compensare l'amento nei costi elettrici sostenuto nel 2022.

Nel dettaglio, il fatturato delle strutture di proprieta' e' cresciuto del 12% a 32,17 milioni (in Italia +9%, all'estero +18%). In aumento il comparto tour operator, salito a 6,11 milioni (+1,13 milioni), con il 47% delle vendite verso l'Oriente e il 27% in America e Canada.

