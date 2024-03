Hera: utile netto 2023 sale a 417 mln (+12%), mol a 1,5 mld (+15,4%)

Investimenti arrivano a 815,8 milioni (+15%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mar - Hera archivia il 2023 con un risultato netto adjusted in crescita del 12% che si attesta a 417 milioni di euro, rispetto ai 372,3 milioni dell'anno precedente. I ricavi, spiega una nota, sono pari a circa 15 miliardi di euro, in calo rispetto ai 20.082 milioni del 2022 (-25,8%), principalmente per la normalizzazione dei prezzi delle commodities energetiche e dei volumi gas, delle minori attivita' di intermediazione e del clima mite registrato nella prima parte dell'anno. Il Mol si attesta a 1.494,7 milioni di euro, in aumento del 15,4%, il margine operativo netto sale a 741 milioni di euro, +18% rispetto al 2022. L'utile netto di pertinenza degli azionisti si attesta a 375,2 milioni (+16,5%), gli investimenti hanno raggiunto gli 815,8 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto ai 709,5 milioni del 2022. L'indebitamento finanziario netto e' sceso a 3.827,7 milioni di euro rispetto ai 4.249,8 milioni al 31 dicembre 2022. Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea dei soci del 30 aprile la distribuzione di un dividendo di 14 centesimi per azione, in rialzo di 1,5 centesimi rispetto all'ultimo dividendo pagato (+12%). Un aumento di cui, secondo il management, beneficera' a cascata l'intera politica dei dividendi in arco piano, fino a raggiungere i 16 centesimi per azione nel 2027, con un utile netto per azione in crescita del 7% medio annuo.

