Hera: replica ad A2a, non prendiamo lezioni su come disegnare opportunita' sviluppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - Prosegue il botta e risposta tra Hera e A2a sul Veneto. 'Il gruppo Hera non si e' mai lontanamente sognato di autoassegnarsi il ruolo di rappresentante di Ascopiave, questa si' che e' una 'ricostruzione fantasiosa'', scrive in un comunicato la societa' guidata da Stefano Venier. Nei giorni scorsi - rileva la nota - l'azienda si e' limitata a esprimere le proprie considerazioni che attengono esclusivamente al proprio ruolo di azionista e soprattutto partner con Ascopiave in EstEnergy, gia' oggi il maggiore operatore nel settore energy del Nord-Est con oltre un milione di clienti. Hera, e' scritto ancora nel comunicato della societa', e' presente in Veneto e Friuli Venezia Giulia da quasi 10 anni con ben 10 societa', che hanno adeguata autonomia decisionale e impiegano oltre 2200 persone, con importanti investimenti e ricadute per il Triveneto. 'Non e' quindi Hera che deve prendere lezioni su come disegnare le opportunita' di sviluppo di grandi realta' utility nel Veneto potendo contare su asset che non risultano, peraltro, essere nelle dotazioni venete di A2A', indica ancora la nota, concludendo che 'Hera puo' far crescere realta' con una quota di prevalente capitale pubblico come stiamo facendo da quasi 15 anni nelle Marche'

Ieri la stessa Hera aveva pubblicato una lettera aperta sui quotidiani veneti, esprimendo una serie di osservazioni critiche relativamente alla grande partita tra multiutility in Veneto che, nelle ultime settimane, ha visto A2A rilevare il 4,1% in Ascopiave e quest'ultima comprare, come risposta, il 3,6% della lombarda Acsm-Agam, controllata dalla stessa A2A. Dal canto suo la stessa A2a oggi ha preso posizione, sempre dalle pagine dei quotidiani veneti, sottolineando che il proprio disegno strategico 'non prevede la conquista del Veneto, ma parte dall'idea di una grande alleanza industriale sollecitata e condivisa da Agm Verona e Aim Vicenza'.

