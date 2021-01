Hera: in piano al 2024 mol sale a 1,3 mld, investimenti a 3,2 mld (RCO)

Cedola 2020 confermata a 10,5 cent, mol sfiora 1,12 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - Il cda del gruppo Hera ha approvato il piano industriale al 2024 che , 'alla luce dei positivi risultati del preconsuntivo 2020, superiori alle attese' con un mol vicino a 1,12 miliardi (+3%, per la precisione a 1,118 miliardi) e investimenti stabili a 540 milioni, 'conferma sia il trend di crescita sia l'evoluzione verso un modello sostenibile'. E' quanto riferisce una nota della multiutility bolognese, che rimarca come il nuovo business plan preveda 'investimenti e azioni per la transizione energetica verso la carbon neutrality e ambientale verso l'economia circolare, nonche' per l'evoluzione tecnologica, in linea con le strategie europee e gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030'.

In numeri si stima un mol 2024 pari a 1,3 miliardi di euro, investimenti per circa 3,2 miliardi di euro (di cui 280 milioni per la possibile M&A), un rapporto debito/mol in calo a 2,8 volte (dal 2,9 di fine 2020) e un dividendo in ulteriore crescita fino a 12,5 centesimi per azione nel 2024 (confermato quello di competenza 2020 a 10,5 cent per azione). Per i clienti energy, l'obiettivo e' arrivare a quota 4 milioni, sempre nel 2024, contro i 3,5 milioni attuali.

