Hera: Iacono, in piano crescita associata a leva finanziaria conservativa

Tommasi di Vignano: "Preconsuntivo 2022 conferma resilienza" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - "A riconferma della nostra solidita' la crescita prevista in arco piano sara' associata a una conservativa leva finanziaria che consentira' di cogliere ulteriori opportunita''. Cosi' l'amministratore delegato di Hera, Orazio Iacono, sul piano 2026 approvato dal consiglio di amministrazione. "La nostra strategia di sviluppo prevista a Piano poggia su solide basi ed e' volta a conquistare maggiori livelli di efficienza, potenziare tutti i servizi gestiti e aumentare la resilienza e la digitalizzazione delle nostre infrastrutture, affiancando i territori serviti nella transizione ecologica, anche con l'ausilio dei fondi del Pnrr - ha aggiunto - Avendo gia' da molti anni ottimizzato le emissioni dei nostri processi produttivi, la nostra attenzione sara' sempre piu' focalizzata a supportare le famiglie e le imprese e tutti i nostri stakeholder in questa transizione".

'La crescita dei dati preconsuntivi dell'anno appena chiuso conferma la resilienza delle nostre attivita' - ha commentato il presidente esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano - Prosegue pertanto la nostra strategia di sviluppo, che punta sul nostro know how distintivo in tema di circolarita', efficienza e transizione energetica per soddisfare la rapida crescita della domanda dei clienti sempre piu' sensibili al risparmio energetico e alla sostenibilita' ambientale. Nel nuovo piano, focalizzato sulla creazione di valore per tutti gli stakeholder, prevediamo significativi investimenti e incrementiamo tutti gli impegni precedenti, ivi compresi quelli relativi alla politica di distribuzione dei dividendi'.

