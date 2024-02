Hera: dal 1 luglio in arrivo oltre 1 mln nuovi clienti per energia

Aggiudicati 7 lotti nella gara per Servizio Tutele Graduali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Il Gruppo Hera, attraverso la controllata Hera Comm, si e' aggiudicato oggi in via definitiva 7 lotti (il massimo consentito, sui 26 in cui e' stato diviso il Paese) nella gara nazionale indetta dall'Acquirente Unico per il Servizio a Tutele Graduali dei clienti domestici non vulnerabili. Un risultato, spiega una nota, che determina l'ingresso nel portafoglio della multiutility, dal primo luglio 2024, di oltre 1 milione di nuovi clienti elettrici in 37 province italiane e segna un passo significativo verso l'obiettivo previsto nel Piano indusriale al 2027. In particolare, la multiutility andra' a rafforzare la propria presenza in diverse regioni italiane: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria, Liguria, Piemonte, Lombardia e Campania. Consolidando, quindi, ulteriormente la propria posizione di terzo operatore nel settore, il Gruppo Hera si riconferma un player energetico di riferimento nel panorama nazionale. 'Questo risultato rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di sviluppo dei nostri servizi commerciali e un tassello importante del nuovo Piano industriale appena presentato. La consolidata esperienza maturata in oltre vent'anni nel settore energy ci consentira' di offrire anche ai nuovi clienti la professionalita' delle nostre strutture commerciali, fortemente radicate anche nella maggior parte delle province assegnate dalla gara. Da sempre siamo impegnati a fornire servizi di qualita' e soluzioni innovative e sostenibili per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, sia residenziali che business, anche per accompagnarli nel percorso di decarbonizzazione ed efficientamento dei loro consumi', ha commentato il presidente esecutivo Cristian Fabbri.

Lab-com

