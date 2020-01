Hera: con nuovo piano nel 2023 mol a 1,25 mld, cedola fino a 12 cent -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - Il nuovo piano, riferisce una nota, 'riflette l'impegno per un ulteriore sviluppo industriale, sostenuto da investimenti, innovazione e attenzione alla sostenibilita''. Cosi' Hera 'conferma il proprio ruolo di multiutility del territorio, capace di creare valore per le aree in cui opera e per tutti gli stakeholder'. A fronte degli investimenti stanziati, Hera prevede un mol di 1,25 miliardi al 2023, con un incremento medio annuo di circa 44 milioni e superiore di 65 milioni rispetto al valore di uscita del piano precedente. L'evoluzione della marginalita' prevista e' il risultato del contributo di tutte le filiere (reti, ambiente, energia, ma anche telecomunicazioni e illuminazione pubblica), con una crescita equilibrata e sostenibile. 'Grazie alle sinergie, alle azioni di efficientamento, all'espansione delle quote di mercato, agli investimenti a supporto dello sviluppo industriale, il contributo alla crescita del mol derivante da crescita organica e' pari a 112 milioni (123 se si considerano i minori incentivi da attivita' di termovalorizzazione), mentre dallo sviluppo per linee esterne e' attesa una crescita di ulteriori 107 milioni', aggiunge una nota. Inoltre il nuovo piano 'conferma l'attenzione alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, a partire dagli azionisti, e alla trasparenza della politica dei dividendi'. Il dividendo di competenza del 2019, previsto a 10 centesimi per azione, aumentera' infatti a 10,5 centesimi per azione nel 2020, a 11 nel 2021 e a 11,5 nel 2022, fino a raggiungere i 12 centesimi per azione del 2023.

com-che

(RADIOCOR) 10-01-20 13:16:58 (0279)ENE,UTY 5 NNNN