Hera: chiude acquisto Sostelia, nasce player riferimento trattamento acque

Enterprise value 138 mln, contributo al Mol di oltre 20 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Il gruppo Hera ha perfezionato l'acquisto del 100% di Sta societa' Trattamento Acque, di Mantova, e delle relative societa' controllate: Ntw, Cid, Npc, Trentino Acque, Coms e Acque della Concordia. Nel loro insieme, spiega una nota, le societa' formano il Gruppo Sostelia, che grazie ai know-how peculiari delle proprie entita' e' fra i piu' importanti player privati italiani leader nel water treatment con tecnologie avanzate, ricerca, sviluppo e know-how di alto livello. La vendita e' avvenuta per il 65% da parte di Xenon Fidec, fondo di private equity impact gestito da Xenon Aifm, e per il restante 35% da imprenditori, soci di minoranza di Sta, che a partire da agosto 2023 avevano ceduto al fondo l'intero capitale delle singole societa'. Il Gruppo Sostelia gestisce oltre 1.200 impianti, ha piu' di 1.200 clienti attivi, circa 350 collaboratori e un fatturato di circa 100 milioni di euro. Circa il 70% dell'attivita' e' focalizzata sui clienti industriali. Il Gruppo Hera rafforza cosi' ulteriormente il suo posizionamento nei due settori water e waste, con riferimento al trattamento delle acque civili e industriali, ambito particolarmente sinergico con le proprie attivita'. L'operazione ha un'enterprise value di 138 milioni di euro e si stima possa portare un contributo alla crescita del margine operativo lordo consolidato del Gruppo Hera per piu' di 20 milioni di euro, oltre al valore delle sinergie da integrazione previste.

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