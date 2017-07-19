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            Hera: chiude acquisto Sostelia, nasce player riferimento trattamento acque

            Enterprise value 138 mln, contributo al Mol di oltre 20 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Il gruppo Hera ha perfezionato l'acquisto del 100% di Sta societa' Trattamento Acque, di Mantova, e delle relative societa' controllate: Ntw, Cid, Npc, Trentino Acque, Coms e Acque della Concordia. Nel loro insieme, spiega una nota, le societa' formano il Gruppo Sostelia, che grazie ai know-how peculiari delle proprie entita' e' fra i piu' importanti player privati italiani leader nel water treatment con tecnologie avanzate, ricerca, sviluppo e know-how di alto livello. La vendita e' avvenuta per il 65% da parte di Xenon Fidec, fondo di private equity impact gestito da Xenon Aifm, e per il restante 35% da imprenditori, soci di minoranza di Sta, che a partire da agosto 2023 avevano ceduto al fondo l'intero capitale delle singole societa'. Il Gruppo Sostelia gestisce oltre 1.200 impianti, ha piu' di 1.200 clienti attivi, circa 350 collaboratori e un fatturato di circa 100 milioni di euro. Circa il 70% dell'attivita' e' focalizzata sui clienti industriali. Il Gruppo Hera rafforza cosi' ulteriormente il suo posizionamento nei due settori water e waste, con riferimento al trattamento delle acque civili e industriali, ambito particolarmente sinergico con le proprie attivita'. L'operazione ha un'enterprise value di 138 milioni di euro e si stima possa portare un contributo alla crescita del margine operativo lordo consolidato del Gruppo Hera per piu' di 20 milioni di euro, oltre al valore delle sinergie da integrazione previste.

            Lab-com.

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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Hera 4,114 +0,98 14.51.00 4,044 4,13 4,056


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