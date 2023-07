Hera: 460 mln dalla Bei per transizione green ed energia rinnovabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 lug - Il Gruppo Hera ha ottenuto 460 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). La Bei ha scelto di finanziare oltre 60 progettualita' della multiutility allineate alla Tassonomia europea che, rispondendo anche agli obiettivi fissati dall'Agenda globale Onu al 2030, accompagneranno le comunita' servite dal Gruppo Hera verso una transizione green fortemente legata al tessuto sociale e industriale. Il valore di questi investimenti, oltre 800 milioni di euro e gia' previsti dalla multiutility nel piano industriale 2022-2026, sara' cosi' coperto per circa il 60% dal finanziamento della Bei. Gli interventi verranno realizzati principalmente in Emilia-Romagna, ma anche su altri territori serviti, come Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Lo scopo e' rafforzare la resilienza del servizio idrico integrato, aumentare la produzione di energia rinnovabile, favorire efficienza energetica, decarbonizzazione ed economia circolare, potenziare trattamento e raccolta dei rifiuti, al fine di supportare i territori in cui opera il Gruppo Hera nel percorso verso una transizione ecologica sostenibile e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

