Hera: 19 mln da Pnrr a 41 progetti per miglioramento servizi ambientali

Per 30 comuni in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 apr - Sono stati assegnati 19 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - nell'ambito della Missione 2 'Rivoluzione verde e transizione ecologica' - ad altri 41 progetti del Gruppo Hera. Saranno destinati dalla multiutility al potenziamento e digitalizzazione di centri di raccolta e strutture 'intelligenti' in una trentina di Comuni in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia e rappresenteranno un importante contributo per lo sviluppo dell'economia circolare. I nuovi fondi consentiranno di ottimizzare i servizi di raccolta e igiene urbana rendendoli sempre piu' innovativi ed efficienti. I 19 milioni arrivano dopo l'aggiudicazione al Gruppo Hera, a inizio anno, di contributi Pnrr per oltre 130 milioni di euro - sempre nell'ambito della Missione 2 - per favorire economia circolare, transizione energetica, decarbonizzazione e tutela idrica del territorio, a cui si sono aggiunti recentemente ulteriori 19,5 milioni per la Hydrogen Valley di Modena.

Com-Pan

