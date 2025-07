Harley-Davidson: domanda debole di moto pesa su II trim, utile crolla a 108 mln $

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - Risultati in calo per il produttore di motociclette Harley-Davidson che risente della debole domanda globale anche a causa della situazione tariffaria. I ricavi sono scesi del 19,3% a 1,31 miliardi di dollari, contro 1,62 miliardi di un anno prima. Il dato e' comunque superiore alle attese del mercato. Contestualmente, le consegne a livello globale sono scese del 28% e le vendite dei concessionari sono scese del 15%. L'utile netto si e' dimezzato a 108 milioni di dollari con un utile per azione pari a 0,88 dollari, sotto le attese. Un anno fa l'utile netto era stato di 218 milioni (1,63 dollari l'eps).

Harley-Davidson ha annunciato anche una partnership per la sua controllata, Harley-Davidson Financial Services, con la societa' di private equity Kkr e il colosso obbligazionario Pimco. L'amministratore delegato Jochen Zeitz ha affermato che la valutazione della controllata da parte delle due societa' dovrebbe sbloccare 1,25 miliardi di dollari in liquidita', che l'azienda prevede di utilizzare per ridurre il proprio debito e accelerare il programma di riacquisto di azioni proprie annunciato lo scorso anno. Infine, la casa motociclistica ha dichiarato che continuera' a rimandare la pubblicazione delle previsioni per l'anno. A maggio, l'azienda aveva ritirato le sue previsioni di vendite e utili per l'anno, attribuendo la causa all'incertezza sui dazi e all'economia in generale.

